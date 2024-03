GDC 2024: Xbox si impegna a promuovere gli sviluppatori

Xbox si sta ponendo come un pilastro fondamentale nel supporto degli sviluppatori di tutto il mondo. Con oltre 5.000 sviluppatori distribuiti in 147 paesi, Xbox si impegna attivamente a favorire la crescita e l'inclusione nell'industria dei videogiochi.

Una delle chiavi del successo di Xbox risiede nella sua vasta rete di collaborazione con gli sviluppatori. Con oltre 3.500 titoli in sviluppo attivo e più di 4.000 giochi rilasciati dal 2013, Xbox ha dimostrato il suo impegno nel supportare una gamma diversificata di talenti creativi. Inoltre, il programma Developer Acceleration Program ha permesso a oltre 150 team provenienti da gruppi sottorappresentati di portare i loro giochi sulla piattaforma Xbox, contribuendo a promuovere l'inclusione e la diversità nel settore.

Ma Xbox non si limita a promuovere la crescita degli sviluppatori esistenti: attraverso ID@Xbox, più di 100 nuovi sviluppatori nel sud-est asiatico, in Africa e in India hanno trovato supporto dedicato per portare i loro giochi sulla piattaforma Xbox. Questo impegno a supportare la diversità geografica e culturale nel settore è un segno tangibile dell'impegno di Xbox verso l'inclusione globale.

Recentemente, Xbox ha anche lanciato il Gaming for Everyone Product Inclusion Framework, un insieme di risorse progettate per aiutare gli sviluppatori a integrare intenzionalità e inclusione nei loro prodotti. Questo framework, suddiviso in quattro aree chiave (Approachability, Representation, Globalization e Accessibility), mira a garantire che i giochi siano accessibili e inclusivi per tutti i giocatori.

Il Resource Hub di Xbox, accessibile tramite questo link, offre agli sviluppatori esempi tangibili, best practice e casi di studio per aiutarli a implementare il framework con successo. Questo impegno a promuovere l'inclusione non solo beneficia gli sviluppatori, ma arricchisce anche l'esperienza di gioco per milioni di giocatori in tutto il mondo.