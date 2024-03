Basta una foto a un QR code per imbarcarsi su un aereo, ma non basta per volare

A Salt Lake City, in Utah, un uomo ha svelato quello che potrebbe essere il primo caso noto di furto di codici QR. L'incidente si è verificato su un volo della Delta Airlines, dove l'uomo, nella sua ricerca disperata di un posto libero, ha finito per svelare il suo inganno ai membri dell'equipaggio.

Il protagonista di questa storia è Wicliff Yves Fleurizard, un appassionato di snowboard proveniente dal Texas che si trovava in Utah per una vacanza sulla neve. La necessità di tornare in patria per un'imminente riunione familiare in Florida ha spinto Fleurizard a escogitare un piano audace ma infruttuoso.

La carta di imbarco è un documento sensibile, va mostrato con cura

Secondo quanto riportato dal New York Times, l'uomo ha superato i controlli di sicurezza dell'esibendo il suo documento d'identità del Texas accompagnato da un pass di imbarco contraffatto. La falsificazione era nient'altro che una fotografia presa ad un codice QR appartenente a un altro passeggero, scattata inosservata.

Questo astuto espediente gli ha permesso di oltrepassare i gate, ma il suo obiettivo finale era trovare un volo diretto verso il Texas. Le autorità aeroportuali, avvalendosi del sistema di sorveglianza, lo hanno intercettato mentre tentava di fotografare i telefoni e i pass di imbarco di numerosi passeggeri distratti.

Le cose hanno preso una piega inaspettata quando una passeggera minorenne ha cercato di scansionare il suo pass, solo per scoprire che il sistema la segnalava già a bordo. Questa giovane viaggiatrice, che era sola, è diventata involontariamente il punto di svolta dell'intera vicenda, quando le immagini di sorveglianza hanno confermato che Fleurizard aveva fotografato il suo telefono.

Nel corso dell'interrogatorio, Fleurizard ha ammesso la propria colpa agli ufficiali affermando di aver "fatto un errore e di aver tentato solamente di tornare a casa". Di conseguenza, è stato accusato di essere un passeggero abusivo e attualmente si trova in attesa di comparizione per l'udienza preliminare in Utah, lontano dalla prevista riunione di famiglia.