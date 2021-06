Gearbox: i creatori di Borderlands stanno per annunciare una nuova avventura

Fondata nel 1999 da ex sviluppatori di Bethesda e di 3D Realms, Gearbox è sempre stata fin dall’inizio una software house legata al genere degli sparatutto in prima persona. Iniziarono a lavorare assieme a Valve su Half-Life, soprattutto al porting per PlayStation 2, insieme a Bungie portarono il primo Halo su Windows e nel 2005 diedero vita alla fortunata serie dei Brothers in Arms, che molti ricorderanno con piacere.

Gearbox divenne comunque estremamente famosa e apprezzata dal pubblico solo dieci anni dopo. Nel 2009 uscì il primo capitolo del franchise Borderlands, considerato il capostipite dei looter shooter. Il gioco ruotava attorno ad una grafica in Cell Shading, tanto apprezzata in quegli anni, un gameplay estremamente frenetico e divertente, una componente da gioco di ruolo davvero promettente, ed un sacco di battute alcune delle quali davvero estreme. Questi pochi ingredienti fecero diventare Borderlands uno degli FPS più apprezzati di sempre e Gearbox, nel giro di pochi anni, divenne una delle software house più amate da milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il prossimo 10 giugno si terrà il Summer Game Festival, un evento creato dall’amato Geoff Keighley nel quale, a detta sua, verranno mostrati una decina di giochi inediti. Ovviamente sono partite diverse speculazioni a riguardo con l’account Twitter del noto presentatore che continua tutt’ora ad essere intasato di domande di qualsiasi tipo. Proprio in questi minuti Keighley ha però pubblicato un brevissimo teaser che presenterebbe un nuovo progetto di Gearbox.

Prepare for the reveal of a new adventure from @GearboxOfficial and @2K during #SummerGameFest Kickoff Live on June 10! 🔥 https://t.co/WMXopnCE4j pic.twitter.com/zb52zmZhKK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 7, 2021

Secondo le ultimissime indiscrezioni a riguardo il nome del progetto di Gearbox sarebbe Wonderlands. A riferirlo sarebbe il noto insider Nibel che avrebbe scovato nei file CSS del website del teaser questo curioso titolo che riporta Borderlands alla mente. Uno spin off? Un sequel? Questo non lo sappiamo, lo scopriremo solo tra tre giorni durante l’atteso evento in programma a partire dalle 20:00 (orario italiano).