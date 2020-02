Gears of War: Cliff Bleszinski si offre per fornire supporto al brand

Dopo che Rod Fergusson, ex capo di The Coalition, ha annunciato il suo abbandono alla saga di Gears of War, il futuro della serie di sparatutto in terza persona sembra che possa prendere una nuova strada. Tuttavia, in queste ore il designer originale di Gears, Cliff Bleszinski, ha espresso il forte interesse nel tornare a lavorare per il brand, fornendo a The Coalition il proprio supporto e la propria esperienza.

Bleszinski ha fatto sapere le sue intenzioni tramite il suo profilo Twitter. Se il tutto dovesse realizzarsi di sicuro sarebbe un grande ritorno nel franchise per Cliff dopo il lavoro svolto nello sviluppo dei primi tre capitoli per Xbox 360. Dopo quel periodo, il game designer americano ha aperto il suo studio di sviluppo, Boss Key Production, andando a pubblicare Lawbreakers, un titolo che però non riuscì minimamente a fare breccia nei cuori dei videogiocatori.

Offer still stands to consult on the Gears franchise, Microsoft. Your move. (Rod had a bunch of my and @MrLeePerry's unused ideas sitting on the cutting room floor.) pic.twitter.com/jHd4PbzhAQ — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 6, 2020

In un altro recente Tweet, Bleszinski ha affermato di aver avuto diverse idee che sarebbero potute esser prese in considerazione per lo sviluppo di Gears of War 4, e dato che non si sono mai state realizzate avrebbe potuto traslare il tutto nel futuro Gears 6. Anche se il sesto capitolo non è ancora stato annunciato ufficialmente, Aryan Hanbeck, art director di Gears 5, ha suggerito che gli piacerebbe prendere ispirazione dalla serie TV The Handmaid’s Tale per la componente visiva del prossimo titolo della saga.

Nel frattempo Rod Fergusson ha dichiarato che entrerà a far parte di Blizzard per lavorare sul brand di Diablo, mentre la saga di Gears vedrà l’arrivo sul mercato di due nuovi titoli prima del sesto capitolo: Gears Pop! per dispositivi mobile e Gears Tactics in uscita il prossimo 28 aprile su Xbox One e PC (via Steam e Microsoft Store). Vi piacerebbe assistere al ritorno di Cliff Bleszinski nella saga di Gears of War?