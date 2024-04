Gears 6 sarà spaccamascella, annuncio probabile in estate

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti affidabili, potremmo essere vicini a scoprire i primi dettagli su Gears 6. È Jeff Grubb di Giant Bomb a gettare benzina sul fuoco delle nostre aspettative, suggerendo che potrebbero esserci novità in arrivo già questa estate.

In una recente apparizione nello show Xcast di Kinda Funny, Grubb ha lasciato intendere che Microsoft potrebbe svelare qualcosa di interessante durante la sua prossima showcase Xbox, prevista proprio per i mesi estivi. Con titoli altamente attesi come Avowed e Senua's Saga: Hellblade II già confermati per l'evento, la possibilità di un teaser per Gears 6 è un'idea possibile.

Tuttavia, Grubb ha anche avvertito che i piani potrebbero cambiare. Ricorda il caso dei documenti FTC trapelati a settembre, che avevano suggerito una possibile revisione della console Xbox a metà generazione.

Per quanto riguarda Gears 6, c'è molta curiosità su cosa possa riservare il futuro della serie. Dopo il successo di Gears 5 di critica nel 2019 (potete acquistarlo su Amazon), i fan sono desiderosi di scoprire cosa ha in serbo The Coalition, lo studio di sviluppo dietro il franchise. L'ex capo studio Rod Fergusson ha rivelato di aver scritto una sinossi della storia per il gioco prima di lasciare il suo incarico, ma ha anche scherzosamente suggerito che potrebbe non essere stata seguita alla lettera.

potremmo essere vicini a scoprire i primi dettagli su Gears 6

Oltre a questo, il noto e affidabile insider, Shinobi, ha commentato con un "Non siete pronti a vedere il prossimo Gears" un post di un utente esaltato per la grafica di Hellblade 2, segno che il team stia faicendo davvero un lavoro incredibile. Non è da sorprendersi, dopotutto The Coalition è ancora oggi il miglior team ad aver sfruttato l'Unreal Engine insieme a Epic Games.

Non ci resta che aspettare giugno e l'evento Xbox.