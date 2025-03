Gears of War Collection potrebbe diventare realtà, ma c'è una brutta notizia

La nuova collection dedicata a Gears of War potrebbe riportare i fan nell'universo di uno dei franchise più iconici di Xbox, ma con una differenza rispetto alle aspettative. Secondo informazioni condivise da insider attendibili, questa raccolta si concentrerà esclusivamente sull'esperienza narrativa delle campagne originali, eliminando completamente la componente PvP che ha caratterizzato la serie fin dagli esordi. La modalità cooperativa, elemento fondamentale dell'identità di Gears, sarà invece preservata, permettendo ai giocatori di affrontare insieme le missioni che hanno definito la saga dei COG contro le Locuste.

Le voci sulla natura della raccolta sono state inizialmente diffuse da Detective Seeds su X, che ha rivelato come il gioco sia apparso nei backend del PlayStation Store. Secondo queste informazioni, il lancio sarebbe previsto per agosto 2025, con un'importante novità: l'assenza totale di modalità competitive tra giocatori.

A confermare queste indiscrezioni è intervenuto successivamente Jez Corden, insider riconosciuto nell'ambiente Xbox, che ha dichiarato senza mezzi termini: "Anch'io ho sentito che non ci sarà multiplayer". Quando gli è stato chiesto specificamente della cooperativa, Corden ha precisato: "Sì, la co-op ci sarà, ma non il PvP, questo è quanto ho sentito".

Un altro elemento di rottura con il passato riguarda la distribuzione del titolo. Secondo l'insider eXtas1s, la collection di Gears of War sarà disponibile fin dal day one non solo su Xbox Series X (acquistabile su Amazon) e PC, ma anche su PlayStation 5, segnando una svolta epocale per quello che è sempre stato considerato uno dei franchise esclusivi più rappresentativi dell'ecosistema Microsoft.

Lo stesso leaker ha rivelato che l'annuncio ufficiale della collezione dovrebbe avvenire durante il prossimo Xbox Showcase di quest'anno, evento che potrebbe finalmente svelare tutti i dettagli di questa operazione nostalgica. Nel frattempo, i fan attendono con curiosità anche novità su Gears of War E-Day, il nuovo capitolo della saga attualmente in sviluppo.

Parallelamente alle notizie sulla collezione, emergono dettagli interessanti anche sul prossimo capitolo originale della serie. Gears of War E-Day, attualmente in sviluppo, vedrà il coinvolgimento di People Can Fly come co-sviluppatore accanto a The Coalition, studio che ha ereditato il franchise dopo l'uscita di Epic Games.

Per quanto riguarda la tempistica, eXtas1s ha indicato il 2026 come probabile anno di lancio per E-Day, pur non escludendo un possibile anticipo al 2025, anche se questa ipotesi viene descritta come avente "scarse probabilità". Una notizia entusiasmante per i fan riguarda il ritorno dei doppiatori originali di Marcus Fenix e Dominic Santiago, figure iconiche che hanno definito l'identità della saga fin dai suoi esordi.

La nuova direzione strategica di Xbox

La decisione di realizzare una collezione focalizzata esclusivamente sulle campagne, eliminando il PvP ma mantenendo la cooperativa, riflette un'interessante strategia da parte di Microsoft. Da un lato, si punta a preservare e far riscoprire il valore narrativo di una saga che ha contribuito a definire un'intera generazione di sparatutto in terza persona.

Dall'altro, l'apertura a PlayStation rappresenta un ulteriore passo nella nuova filosofia multipiattaforma di Xbox, che sta progressivamente portando i suoi titoli di punta anche su console concorrenti. Questa strategia, iniziata con giochi come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush, si estende ora a uno dei pilastri storici dell'identità Xbox.

Per i fan di lunga data della serie, questa collezione potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per rivivere le avventure che hanno segnato la storia del gaming, magari con migliorie tecniche e grafiche adatte alle console di nuova generazione, pur dovendo rinunciare alle storiche modalità competitive che hanno tenuto incollati ai monitor milioni di giocatori nel corso degli anni.