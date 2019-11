Gears Tactics verrà mostrato ai The Game Awards 2019

A quanto pare Microsoft sembra avere diverse cartucce da sparare ai prossimi The Games Awards 2019. Durante la cerimonia in questione, che si terrà il 12 dicembre, non sarà infatti solamente mostrato un nuovo trailer dell’attesissimo Ori and the Will of the Wisps ma sarà finalmente possibile immergersi anche in Gears Tactics.

Ad annunciare la presenza del particolare spin-off strategico basato sul celebre franchise è stata direttamente la pagina Twitter ufficiale dei The Game Awards, come potete comodamente osservare qui sotto.

Tune into @thegameawards on December 12 for a new look at @GearsofWar Tactics from the team at @Xbox pic.twitter.com/Q3fpVb6Ql3 — The Game Awards (@thegameawards) November 15, 2019

Ancora poco meno di un mese, quindi, e finalmente potremo sapere di più su questo attesissimo progetto, rimasto praticamente nell’anonimato più assoluto fin dall’annuncio avvenuto all’E3 del 2018. Purtroppo non è stato specificato nulla su quanto verrò mostrato e non è quindi chiaro se potremo vedere all’opera al gioco o se invece ci verrò mostrato solamente un trailer.

Dell’opera si sa ancora quindi gran poco, a parte il fatto che si tratta di uno strategico alla X-Com e che uscirà sia su Xbox One che su PC. Gears Tactics sarà ovviamente incluso, così come altra produzione proveniente dagli Xbox Game Studios, all’interno dell’Xbox Game Pass e sarà quindi disponibile gratuitamente fin dal lancio per tutti gli abbonati al servizio.

Che ne pensate di questa notizia e di questo particolare spin-off della leggendaria saga di Microsoft, a vostro modo di vedere il genere degli strategici ben si amalgama con la frenetica mattanza tipica di Gears of War? Siete interessati al titolo o Gears Tactics non è ancora riuscito ad attirare la vostra attenzione? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!