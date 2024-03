GeForce Now Day Pass, arriva l'accesso giornaliero a soli 4 euro

GeForce NOW, la piattaforma di gioco in streaming di NVIDIA, ha lanciato il Day Pass. Questo pass permette agli utenti di accedere al Cloud per 24 ore e sfruttare la potenza di una scheda video GeForce RTX 4080, senza la necessità di un abbonamento mensile. L'Ultimate Day Pass è disponibile al costo di €8.79, mentre quello Priority a €4.39. Per alcuni è anche l’occasione di accedere alle prestazioni delle migliori schede video senza doverne comprare una.

L'introduzione del Day Pass rappresenta un passo importante per NVIDIA e per l'industria del gioco in streaming. Offre ai giocatori un'opzione più flessibile per accedere ai servizi di GeForce NOW, rendendo la piattaforma più accessibile a un pubblico più ampio. Gli utenti del Day Pass avranno tutti gli stessi vantaggi degli utenti Ultimate e Priority, tra cui sessioni di gioco più lunghe, accesso più rapido ai server rispetto agli utenti che accedono gratuitamente e il ray tracing sui giochi supportati.

Gli utenti che accederanno tramite Ultimate Day Pass avranno inoltre accesso alle stesse tecnologie NVIDIA dei possessori di GPU Serie 40 con streaming in 4K a 120 fps, anche su dispositivi poco performanti. Inoltre, gli utenti che giocano in streaming con l’abbonamento Ultimate, anche quelli del Day Pass, riceveranno il nuovo aggiornamento di GeForce NOW su Windows e macOS - il supporto al Cloud G-SYNC e NVIDIA Reflex, la tecnologia che riduce la latenza di input, sui titoli che la supportano, fino a risoluzione 4K in modalità a 60 o 120 fps.

Su GeForce NOW arriva anche Granblue Fantasy: Relink, di Cygames. Gli utenti potranno guidare una squadra di guerrieri del cielo, tra cui un drago scorbutico di nome Vyrn e una misteriosa ragazza dal nome di Lyria, attraverso lo Sky Realm, in una storia originale tutta nuova.

La lista completa dei giochi della settimana include The Thaumaturge, Classified: France ‘44, Expeditions: A MudRunner Game, Winter Survival, Taxi Life: A City Driving Simulator, e Zoria: Age of Shattering.

Questo lancio rappresenta un'evoluzione significativa per GeForce NOW e un'opportunità per NVIDIA di consolidare la sua posizione nel mercato del gioco in streaming. Con l'introduzione del Day Pass, GeForce NOW continua a innovare e a offrire ai suoi utenti nuove opzioni per godere dei loro giochi preferiti.