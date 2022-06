La giornata di ieri è stata particolarmente ricca di novità per gli amanti del videogioco. Oltre ad aver assistito allo show della Summer Game Fest e al folle Devolver Digital Showcase, Nvidia ha annunciato importanti novità aggiunte all’interno del proprio servizio cloud streaming GeForce Now. Dopo una valanga di nuove aggiunte, il servizio ha accolto di recente tanti giochi targati Electronic Arts.

Con il consueto appuntamento settimanale GFN Thursday, si sono aperte le porte a un fine settimana a dir poco leggendario per gli abbonati al servizio Nvidia GeForce Now. Questo entusiasmo è dato all’ingresso nel servizio di due grandissimi titoli di Electronic Arts, ovvero Mass Effect Legendary Edition e It Takes Two. Parliamo di un grande classico del gioco di ruolo sci-fi e il gioco dell’anno 2021.

Entrambi i titoli di successo si aggiungono all’elenco sempre più ampio di giochi che i membri possono provare tramite GeForce NOW sui dispositivi compatibili. I membri con abbonamento RTX 3080 possono sfruttare Mass Effect Legendary Edition al massimo con una risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo sulle applicazioni per PC e Mac. Possono anche portare It Takes Two in streaming a 120 fotogrammi al secondo sugli smartphone supportati.

GeForce Now

Infine, in pieno stile GFN Thursday, i giochi continuano ad arrivare e questa settimana sono 10 i titoli in arrivo sul cloud:

Pro Cycling Manager 2022

The Cycle: Frontier

Tour de France 2022

Core Keeper

It Takes Two

KeyWe

Mass Effect Legendary Edition

Mechwarrior 5: Mercenaries

No Straight Roads: Encore Edition

Silt

Inoltre, l’abbonamento a RTX 3080 garantisce incredibili vantaggi: una latenza bassissima, server RTX 3080 dedicati e sessioni di gioco fino a otto ore.