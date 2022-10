Con il lancio della nuova serie GeForce RTX 4000, NVIDIA ha dato il via libera anche al nuovo DLSS 3. La tecnologia di scaling della risoluzione sarà un’esclusiva (almeno in questa versione migliorata) delle nuove schede video e si appresta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che cercano un buon bilanciamento tra prestazioni e qualità dell’immagine. Complice la disponibilità delle schede a partire da oggi, il produttore ha svelato la prima ondata di giochi che supporteranno l’evoluzione della tecnologia.

La lista dei giochi è decisamente lunga e i “big” ovviamente non mancano. Tra questi troviamo Microsoft Flight Simulator (che si doterà della tecnologia in versione beta), A Plague Tale: Requiem, Portal con RTX, STALKER 2. Heart of Chornobyl, Dying Light 2 Stay Human e anche The Witcher 3: Wild Hunt, che a fine anno dovrebbe ricevere il tanto atteso update next gen. Non solo giochi ovviamente: anche i motori grafici come Unity e Unreal Engine 5 riceveranno il supporto al DLSS 3.0. Trovate la lista completa subito qui in basso:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Desert Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1® 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Marvel’s Spider-Man Remastered

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

NVIDIA Omniverse™

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

SUPER PEOPLE

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Warhammer 40,000: Darktide

Per spiegare al meglio il DLSS 3 presente sulle GPu della serie GeForce RTX 4000, NVIDIA ha anche pubblicato un nuovo video, che trovate poco più in basso. Nel filmato, Bryan Catanzaro (Vice President, Applied Deep Learning Research di NVIDIA) ha spiegato ai giocatori e agli appassionati tutti i dettagli dietro questo progetto.

Le GPU della serie RTX 4000 sono disponibili ora. A questo indirizzo potete scoprire tutti i dettagli in merito alle nuove schede video di NVIDIA. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.