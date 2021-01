Genshin Impact, l’update 1.3 è in arrivo con Xiao, ecco la data

Questi sono giorni di grande fermento e attesa per la community di Genshin Impact: miHoYo, infatti, sta per pubblicare l’update 1.3 del gioco, che, come apprendiamo da un trailer pubblicato nelle scorse ore, sarà disponibile a partire dal prossimo 3 febbraio. In poco più di tre minuti, il video ci permette di avere una panoramica sui contenuti dell’aggiornamento, che sarà incentrato su un nuovo evento e introdurrà anche qualche modifica alla resina, anche se forse non quelle che la community si aspettava negli scorsi giorni.

Il filmato, innanzitutto, dà qualche dettaglio in più sull’evento Lantern Rite, celebrato per commemorare gli eroi caduti, e in cui Xiao dovrebbe avere un ruolo cardine; successivamente, il focus si sposta su Xiao stesso e sulle sue abilità: si tratterà di un personaggio di tipo anemo, che userà una lancia e farà parte della categoria dei DPS, con un valore di attacco che si preannuncia davvero molto interessante: in base ai leak, infatti, dovrebbe essere superiore – senza tuttavia considerare le reazioni elementali – persino a quello di Diluc. Xiao sarà ottenibile in un banner dedicato dal 3 al 17 febbraio, quando verrà sostituito con Keqing: per vedere Hu Tao, dunque, contrariamente alle aspettative, bisognerà aspettare almeno un altro mese.

Lantern Rite, una volta completato, elargirà oltre 1600 primogems gratuite a tutti i partecipanti; sarà inoltre possibile ottenere un totale di 10 Intertwined Fate e sbloccare una sfida (denominata “Stand By Me”) che darà la possibilità di droppare un personaggio (o una costellazione) a vostra scelta fra Xiangling, Xinyan, Beidou, Ningguang, Xingqiu e Chongyun. L’evento si articolerà in tre fasi, in ognuna delle quali riceveremo richieste da parte degli NPC, in modo da aiutarli nella preparazione: completando tali compiti sarà possibile accrescere il livello del Festive Fever, sbloccando ulteriori quest e progredendo nell’evento stesso. Una parte importante sarà il Theater Mechanicus, un minigioco tower defense giocabile anche in co-op che vi permetterà di ottenere dei Peace Talismans, spendibili nello Xiao Market per ottenere una Crown of Insight, una namecard esclusiva e altri bonus. Gli amanti della photo mode potranno dedicarsi al Five Flushes of Fortune, in cui bisognerà fotografare obiettivi specifici, scambiando poi le immagini con ricompense di varia natura.

Sarà inoltre disponibile una nuova quest, ottenibile parlando con Katherine alla gilda degli Avventurieri: Vishaps and Where to Find Them, che richiederà di sconfiggere degli enormi Geovishap di vari elementi sparsi per Liyue, in cambio di ricompense non meglio specificate. Per tutta la durata dell’evento, infine, sarà attivo il “Ley Line Overflow”, che permetterà di ricevere il doppio delle ricompense dalle ley lines: una modifica che farà sicuramente piacere ai giocatori, dal momento che, anche se in maniera un po’ diversa dal previsto, permette di rendere le proprie sessioni di gioco un po’ più remunerative (peccato, però, che non ci sia nulla di permanente, a quanto sembra). Nel video e nei post social non si fa menzione ai domini o degli scontri coi boss, che dunque dovrebbero mantenere le loro ricompense normali: per scoprire se è vero, non ci resta che attendere il 3 febbraio.