Ghost of Tsushima, il premio popolarità va a un personaggio inaspettato

A circa un anno di distanza dal rilascio del gioco, in Giappone PlayStation ha tenuto un contest sui personaggi di Ghost of Tsushima, celebre videogioco a tema samurai che ha convinto sempre più fan di Sony nel corso del tempo. Il concorso, tuttavia, non è stato vinto da un personaggio carismatico o da un eccellente combattente, né dal protagonista o da uno dei suoi antagonisti.

Il personaggio più popolare di Ghost of Tsushima è una volpe. Non avrà l’abilità di un samurai ma i documentari ci hanno insegnato che la creatura pelosa sia un’abile e furbissima cacciatrice. I risultati del Contest sono stati pubblicati dal profilo Twitter ufficiale giapponese di PlayStation, mostrando dei risultati schiaccianti: battuto Jin Sakai, il protagonista, con un distacco di almeno il 30% dei voti, per un punteggio totale di circa 22 mila voti.

Il contest di popolarità di Ghost of Tsushima si è tenuto 3 giorni fa, il 17 luglio 2021, proprio in occasione dell’anno passato dal rilascio ufficiale del gioco, il primo compleanno del titolo. Il profilo PlayStation Japan aveva invitato i fan su internet a votare sui social scegliendo tra dodici candidati tra i personaggi di gioco. La volpe è risultata una preferenza assoluta, ma in molti lamentano delle opzioni di sondaggio di Twitter: la funzione del social permette di pubblicare solo 4 opzioni di voto per tweet, e per questo motivo i 4 candidati posti nel primo tweet si sono ritrovati avvantaggiati ricevendo maggior visibilità.

In Ghost of Tsushima le volpi sono animali che aiutano il giocatore a muoversi per le aree di gioco, fungendo da guida verso i santuari sparsi per le ambientazioni. I santuari delle volpi aumentano il numero di amuleti che il giocatore può equipaggiare, permettendo al giocatore di personalizzare e migliorare sempre di più le sue abilità. Le volpi sono anche accarezzabili, e i giocatori nei soli primi 10 giorni dal rilascio ufficiale del titolo le hanno coccolate circa 9 milioni di volte.

Vi ricordiamo che nel frattempo Ghost of Tsushima riceverà la sua edizione Director’s Cut il 20 agosto 2021 sia per PS4 che per PS5, anche se la versione next-gen avrà contenuti e miglioramenti aggiuntivi.