Ghost of Tsushima è il titolo più apprezzato per PS4?

Quest’estate, PlayStation 4 ha presentato al pubblico due esclusive molto importanti per il mondo videoludico, ovvero The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Ciò nonostante, l’accoglienza ricevuta è stata molto variegata e inaspettata, sotto molti punti di vista.

Precisamente, The Last of Us Part 2 si è trovato al centro di una vera e proprio guerra culturale in ambito gaming, vittima del fenomeno del Review Bombing, in cui orde di utenti corrono a valutare negativamente un titolo per le ragioni più disparate, con lo scopo di far abbassare la valutazione media del gioco. Le recensioni negative per il titolo di Naughy Dog, infatti, fioccavano a dismisura su Metacritic già dai primi momenti di lancio, interessando attualmente 130.000 recensioni degli utenti sul sito, che divide chi ha adorato il gioco e chi, addirittura, lo ha odiato – sentimento negativo e di dissenso fuori portata che è esploso anche su YouTube e Twitter.

Ghost of Tsushima, invece, sta attraversando la situazione esattamente opposta. Da quanto si evince, la storia del protagonista, Jin Sakai, ha ottenuto il punteggio medio più alto di qualsiasi gioco PS4 – pari a 9.3/10. A quanto pare infatti, il pubblico sta letteralmente adorando l’operato di Sucker Punch. C’è da dire che rispetto a The Last of Us Part 2 ha un vantaggio, ovvero, gli utenti sono stati obbligati ad aspettare alcune ore prima di poter pubblicare una recensione. L’ultimo titolo di Naughty Dog, invece, è stato attaccato duramente fin da subito. Inoltre, Ghost of Tsushima conta già 11.000 recensioni, un numero complessivo che supera ampiamente la media raggiunta da altri videogiochi. Per fare un confronto, sono pochi i titoli che finiscono per superare un 9/10 in totale. Per esempio, Breath of the Wild – premiato come Miglior Gioco dell’Anno durante i GDC Awards 2018 – ha un punteggio di 8.6 su Metacritic. Red Dead Redemption 2, invece, è un 8.4. Ad avvicinarsi al 9.3 di Ghost of Tsushima menzioniamo God of War, The Last of Us 1 e The Witcher 3, valutati tutti e tre con un 9.2. Ghost of Tsushima riesce così a manifestare un livello di equilibrio tra critica specializzata e mondo dei fruitori di un’opera.

Dunque, dovremmo pensare che il titolo di Sucker Punch sia il miglior gioco per PlayStation 4? Su Metascore Ghost of Tsushima ha ottenuto un 83/100, classificandosi al 17° posto tra le esclusive PlayStation di tutti i tempi. Tuttavia, la percezione del pubblico è proprio questa. Perciò, se non è il migliore, indubbiamente Ghost of Tsushima rimane uno dei migliori giochi di questa generazione.