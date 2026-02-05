Il nuovo capitolo della saga samurai di Sucker Punch sta macinando numeri da record. Ghost of Yotei ha superato le vendite del suo predecessore Ghost of Tsushima nello stesso arco temporale dal lancio, come confermato da Sony durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali di giovedì scorso. Un risultato che non era affatto scontato, considerando il contesto di mercato completamente diverso e una base installata di PlayStation 5 ancora inferiore rispetto a quella che aveva la PS4 quando uscì il primo capitolo.

Durante la conference call con gli investitori, il colosso giapponese ha dichiarato che Yotei ha "superato le vendite del titolo precedente nello stesso periodo di tempo" e ha contribuito in modo "significativo" ai risultati finanziari dell'ultimo trimestre. Sony non ha voluto sbilanciarsi con cifre precise aggiornate, ma nei precedenti dati finanziari aveva rivelato che Ghost of Yotei aveva oltrepassato quota 3,3 milioni di copie vendute al 2 novembre, appena un mese dopo il day one. Per fare un paragone diretto, Ghost of Tsushima aveva piazzato 2,4 milioni di unità nei primi tre giorni, raggiungendo circa cinque milioni di copie nei primi quattro mesi sul mercato.

Il dato assume ancora più rilevanza se contestualizzato nel panorama attuale del gaming. Mentre il primo Ghost poteva contare su una base installata di PS4 molto più ampia, essendo uscito in una fase avanzata del ciclo vitale della console Sony di ottava generazione, Yotei sta performando su una PS5 che ha raggiunto 92,2 milioni di unità vendute a livello globale, rimanendo sostanzialmente allineata con il ritmo di vendita di PS4 nello stesso periodo post-lancio. Un parco hardware più contenuto rende le performance commerciali del nuovo capitolo ancora più impressionanti.

Nel mercato statunitense, secondo i dati tracciati da Circana, Ghost of Yotei si è piazzato come terzo gioco PlayStation più venduto dell'anno e undicesimo nella classifica generale cross-platform. Numeri che testimoniano come l'IP creata da Sucker Punch si sia definitivamente affermata come uno dei pilastri first-party di Sony, capace di competere con franchise storici e blockbuster multipiattaforma in un anno particolarmente competitivo per l'industria.

Il successo di Yotei arriva in un momento particolarmente positivo per PlayStation. Durante il periodo delle festività natalizie, PS5 ha registrato vendite superiori alle aspettative, riuscendo persino a surclassare Nintendo Switch 2 nelle vendite. Un risultato che consolida la posizione della console Sony nel mercato mid-gen, proprio mentre l'ecosistema Nintendo si prepara alla transizione generazionale.