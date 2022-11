Dopo oltre due anni dal suo lancio originale, Microsoft Flight Simulator continua ad appassionare i fan delle simulazioni di volo. Si tratta di un genere videoludico che era ormai scomparso per diversi anni, ma ora il Re dei simulatori è tornato e si sta portando dietro una valanga di novità e contenuti da non perdere. Proprio di recente è uscito un nuovo update che festeggia i 40 anni della serie, e tra i diversi contenuti aggiunti al gioco ce n’è uno a dir poco curioso e inaspettato.

Microsoft Flight Simulator

Il primo capitolo della serie Flight Simulator usciva nel lontano 1982, e fin da quel momento andò a cambiare per sempre l’ambito delle simulazioni di volo virtuali. A oggi è facile immaginarsi di poter volare in giro per il mondo a proprio piacimento, e grazie all’iterazione più recente le possibilità per gli appassionati sono più sconfinate che mai. Con l’ultimo aggiornamento, inoltre, è possibile anche giocare al capostipite della saga all’interno dell’ultimo capitolo di Microsoft Flight Simulator (che potete acquistare su Amazon).

Tutto ciò è possibile andando a scegliere di pilotare un Diamond DA62, un piccolo bimotore, il quale, con quest’ultimo aggiornamento, consente di utilizzare la console di comandi presente nell’abitacolo dell’aereo per giocare al primo leggendario Flight Simulator del 1982 e ai tre giochi successivi della serie, fino a Flight Simulator 4 del 1989. Questa possibilità è fuori di testa ed è un bellissimo modo per omaggiare i primi capitoli di questo amatissimo franchise.

Questo curioso contenuto è solo una delle tantissime novità introdotte con l’update celebrativo dei 40 anni di Microsoft Flight Simulator. Con questo aggiornamento sono stati inseriti nel gioco anche una serie di nuovi aerei, sia più recenti che storici. Se siete interessati a scoprire tutte, ma proprio tutte, le novità che potete trovare a oggi nel simulatore di volo per eccellenza, vi basta fare un salto sul sito ufficiale del titolo e leggere le ultime patch note.