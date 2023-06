La scena professionistica di League of Legends è stata sconvolta da uno sciopero dei giocatori in risposta ai cambiamenti apportati da Riot alle leghe minori. Il publisher, come reazione, ha minacciato di cancellare la stagione estiva della League Championship Series (LCS), che impedirebbe alle squadre nordamericane di qualificarsi per il Campionato Mondiale di LoL.

I giocatori hanno votato a favore dello sciopero poco prima dell’inizio dello Split estivo della LCS. Riot ha posticipato la stagione di due settimane per cercare di risolvere i problemi con i giocatori e l’Associazione dei Giocatori della LCS (LCSPA), che li rappresenta, nella speranza che questo periodo possa consentire un dialogo produttivo tra LCSPA, squadre e lega per risolvere le questioni. A sua volta, la LCS non punirà le squadre per non aver schierato le loro formazioni, così che tutti possano concentrarsi sul dialogo.

Sebbene Riot abbia bisogno di una LCS di alto livello, non può posticipare ulteriormente lo Split estivo, poiché ciò renderebbe impossibile gestire una competizione legittima. Pertanto, Riot potrebbe cancellare interamente la stagione per garantire il corretto funzionamento di un sistema globale equo e competitivo.

La LCSPA ha dichiarato che sono stati fatti tentativi per obbligare le squadre a schierare giocatori sostituti all’inizio della stagione, esortando i potenziali sostituti a rifiutarsi di giocare per le squadre della LCS, poiché ciò avrebbe messo a rischio il futuro dei giocatori e minacciato il loro potere negoziale.

La maggioranza dei 50 giocatori della LCS ha votato a favore dello sciopero, creando uno dei primi casi significativi di azione collettiva negli eSports. In particolare, i giocatori protestano contro la decisione di Riot di non richiedere più alle squadre della LCS di schierare una squadra in un sistema di sviluppo ufficiale. Tuttavia, Riot ha accettato la richiesta dei team di sostenere il successo a lungo termine delle squadre e dell’ecosistema degli eSports in Nord America.

La maggior parte delle squadre della LCS ha annunciato di abbandonare le loro formazioni nella North American Challengers League (NACL), causando la perdita di lavoro per almeno 70 tra giocatori, allenatori e manager. La LCSPA ha richiesto a Riot diverse condizioni, compreso un formato di promozione e retrocessione tra la LCS e la NACL, e un fondo di ricavi per gli stipendi dei giocatori della NACL. Il publisher, tuttavia, ha già respinto alcune di queste richieste, affermando che non sono sostenibili e che la NACL può raggiungere autonomamente il successo.