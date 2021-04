Giochi a 70 Dollari? Per Patcher è un’idiozia, compagnie troppo avide

Con l’avvento della next-gen, uno dei temi più ricorrenti e dibattuti mette al centro il prezzo dei videogiochi. In questi primi cinque mesi di nona generazione videoludica abbiamo già potuto notare come, in realtà, non tutti i giochi nuovi hanno avuto un rialzo nel prezzo, ma se dobbiamo prendere i titoli tripla A iniziano ad emergere decisamente più casi. Proprio di recente il noto analista Michael Patcher ha voluto entrare in gamba tesa nella discussione, dandoci la sua opinione su questa tematica.

L’analista ha deciso di trattare l’argomento direttamente con un nuovo episodio del suo format video The Patcher Factor, all’interno del quale ha esposto quello che secondo le sue vedute è il vero motivo per cui il prezzo dei giochi è in aumento, e non è perché i costi di sviluppo sono aumentati. Secondo Patcher, il costo necessario per lo sviluppo di un gioco non ha subito un sostanziale aumento tra il 2019 e il 2021, con gli strumenti, come Unity e Unreal Engine, che ad oggi sono più facili da utilizzare che in passato.

È più un discorso legato all’avidità dell’industria secondo Patcher, con l’aumento dei costi di sviluppo che è più una scusa per aumentare il costo del gioco al day one. Il reale motivo di questo aumento, per l’analista, è da attribuire al mercato, il quale sta permettendo che il prezzo dei giochi continui ad aumentare. Nel momento in cui sempre più appassionati giustificheranno il costo di un titolo, le compagnie e gli editori non indietreggeranno di un millimetro e continueranno su questa strada.

In chiusura, la visione di Patcher per il futuro vede un pentimento da parte delle compagnie, le quali noteranno un calo nelle vendite dei loro giochi proprio a causa di questo aumento dei prezzi. Difficile dire se le cose andranno effettivamente così, ma di certo la questione dei 70 Dollari (per noi 80 Euro) a gioco tripla A al day one è una delle più dibattute in questi primi mesi di nona generazione.