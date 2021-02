Google Stadia: l’azienda chiude lo studio, un gioco rimane rotto

Journey to the Savage Planet è uscito su Google Stadia da quasi un mese, dopo essere stato pubblicato su console e PC nel corso del 2020. Nelle prime settimane di pubblicazione di un gioco, è più che normale incappare in qualche bug che, successivamente, lo sviluppatore risolverà. La situazione del porting Stadia del gioco sopracitato, però, rasenta l’assurdo. Per quale motivo? Analizziamo insieme quanto segnalato da un giocatore su reddit!

Un utente della nota piattaforma streaming di Google, ha segnalato alla stessa azienda un bug di Journey: in particolare, il gioco si blocca sul menù principale non permettendo all’utente di usufruire del titolo. Google, ha successivamente invitato lo sfortunato giocatore a contattare 505 Games, publisher del gioco. Il problema? La casa produttrice ha risposto che loro non sono in grado di poter risolvere il bug, visto che il gigante californiano aveva acquisito lo studio di sviluppo del titolo, Typhoon Studios, per occuparsi personalmente del porting.

Google, infatti, acquisì Typhoon Studios Inc. (fondata nel 2017 da Alex Hutchinson, Creative Director di Assassin’s Creed 3 e Far Cry 4) nel dicembre del 2019, pubblicando il gioco sopracitato con il marchio “Stadia Games and Entertainment”. Tutto nella norma, ma il colosso americano ha di fatto chiuso gli studi di sviluppo appartenenti al marchio proprio questo mese, decretando la fine di Typhoon a quasi quattro anni dalla fondazione. Adesso, quindi, chi si occuperà di risolvere i bug di Journey to the Savage Planet?

GraceFromGoogle, Community Manager, ha dichiarato su reddit quanto segue: “Capisco quanto sia frustrante questa situazione e mi dispiace avervi risposto in ritardo. Stiamo lavorando attivamente con i nostri partner per trovare una soluzione e farò del mio meglio per tenervi aggiornati“. Cosa ne pensate di questa situazione e della chiusura degli studi interni di Google Stadia? Come sempre, vi invitiamo ad argomentare qua sotto nei commenti!