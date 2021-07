Giochi gratis, da oggi due Battelfield da scaricare tramite Prime Gaming

C’è sempre tempo per i giochi gratis, vero? Siamo sempre più affezzionati ormai ai grandi store che ci permettono di scaricare ormai quasis ettimanalmente dei titoli in modo completamente gratuito. Il tutto è forse inizato con la grande supremazia di Epic che è stata in grado di settare, forse, uno standard all’interno di questa “moda”. Difatti lo store Epic Games ormai ci delizia ogni tanto anche con grossi titoli AAA. Oggi però arriva il turno di Prime Gaming, che sembra voler prendere per la gola tutti quei giocatori che vogliono riscopire una delle saghe più famose di sempre.

Da oggi infatti tramite l’abbonamento a Prime Gaming, che ricordiamo può essere fatto tranquillamente dalla pagina di Amazon, è possibile scaricare Battlefield 1. Uno degli ultimi capitoli della saga di FPS che ci riporta indietro nel tempo, permettendoci di affrontare tantissime lotte che hanno caratterizzato il primo conflitto mondiale e non solo. Ovviamente vi ricordiamo che come già avvenuto con Battlefield 4, Prime gaming vi darà accesso alla chiave di gioco da riscattare poi su Origin in tutta tranquillità.

Ma se pensate che il tutto sia finito qui, vi sbagliate di grosso, perché sembra che dal 4 Agosto, una volta terminato il periodo di Battlefield 1 arriverà anche il quinto capitolo della serie per tutti gli abbonati al servizio. Insomma, inutile dire che forse, se ancora non lo avete fatto, è arrivato il momento di abbonarvi a Prime e magari di approfittare di questi regali anche in vista dell’uscita del prossimo capitolo della serie.

Battelfield 2042 è infatti ormai alle porte e domani ci aspettiamo un grande reveal del gameplay. A detta del team c’è da aspettarsi anche una piccola rivoluzione al modello di multiplayer e infatti sembra che delle vecchie mappe di Bad Company 2 faranno il proprio ritorno. Cosa vorrà dire? Non vediamo l’ora di scoprirlo domani, seguendo l’EA Play. Fateci sapere cosa ne pensate! E e a voi piacciono i giochi gratis in questo modo?