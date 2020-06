Giochi gratis Epic Games Store dell’18 giugno: ecco i link

Esattamente come accade ogni giovedì pomeriggio, Epic Games rilascerà dalle ore 17:00 altri due giochi gratis da riscattare per chiunque abbia un account sullo store digitale Epic Games Store. In quest’ultimo periodo, la compagnia americana non si è trattenuta e ha regalato diversi giochi tripla A di successo come per esempio due capitoli della saga di Borderlands, GTA 5 e l’amatissimo Civilization 6.

Dopo aver proposto agli appassionati un solo gioco ogni sette giorni, l’Epic Games Store torna per la seconda settimana di fila a regalare ben due giochi gratis. Questa doppietta si apre con Pathway, un’avventura strategica ambientata nella grande landa selvaggia degli anni ’30. Il giocatore dovrà immergersi in un mondo ricco di misteri da scoprire, combattimenti a turni e antiche tombe da saccheggiare; il tutto con un gradevolissimo stile grafico in pixel art. Sarà possibile scaricare questo titolo appena verrà reso disponibile a questo link.

Il secondo gioco reso gratuito da Epic Games questa settimana è The Escapist 2, il sequel che mischia un gestionale alla simulazione di evasioni dalle prigioni. In questo secondo capitolo i prigionieri si ritroveranno all’interno di prigioni immense e collocate nei luoghi più disparati. Ovviamente per fuggire servirà tutto l’ingegno e perchè no, anche una piccola dose di follia. Nel momento in cui verrà rilasciato potete scaricare gratuitamente il gioco a questo link.

Questa è la doppietta di giochi gratis proposta dall’Epic Games Store per questa settimana, due titoli che fanno della strategia uno dei loro punti cardine che faranno sicuramente piacere agli appassionati del genere. Cosa ne pensate dei regali proposti dallo store digitale di Epic questa settimana? Quale dei due titoli vi stuzzica di più? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.