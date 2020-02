36.000 giochi gratis grazie a Flashpoint: i giochi Flash sono stati messi in salvo

Entro la fine del 2020 il formato Flash sarà morto definitivamente. Il prodotto di Adobe ha definito una parte della storia dell’internet, ma i problemi di sicurezza e i passi in avanti del formato HTML hanno reso Flash obsoleto. Adobe ha annunciato l’abbandono di Flash nel 2017 e per il 31 gennaio 2020 tutti i principali browser lo avranno rimosso completamente. Perché dovrebbe interessare a un videogiocatore? Perché in questo modo anche i giochi Flash realizzati negli anni andranno perduti per sempre.

Fortunatamente entra in gioco Flashpoint, che si è posta l’obbiettivo di collezionare la maggior parte dei giochi Flash disponibili su internet prima che il formato di riferimento scompaia. Flashpoint distribuisce inoltre tutti i giochi tramite un launcher open-sorce, completamente gratuito, e permette di giocare con 241 GB di videogame. Se temete un download così massiccio, non preoccupatevi, è possibile ottenere una versione che richiede il download gioco per gioco, così da utilizzare solo quelli che vi interessano.

Non sono ovviamente inclusi tutti i giochi: ad esempio, quelli messi in vendita non sono disponibili, al pari di quelli che richiedono un server per funzionare o quelli che non hanno alcuna componente single player. Detto ciò, attualmente Flashpoint ha messo in salvo 36.000 giochi e animazioni. Si tratta di un lavoro notevole, sopratutto considerando che a fine dicembre 2018 il numero totale era “solo” di 10.000.

Appassionati e fan si sono messi al servizio di Flashpoint e hanno dato una mano nel recuperare quanti più giochi possibili. Inoltre, il launcher include alcuni web game creati tramite Java, Unity Web Player e HTML5. Lo sforzo collettivo ha quindi messo in salvo moltissime opere degli ultimi anni che, altrimenti, sarebbero andate perdute per sempre. Il digitale è comodo, nessuno lo nega, ma nella continua ricerca del progresso è molto facile lasciare indietro parte della nostra storia videoludica. Potete trovare l’archivio dei giochi sul sito di Flashpoint.