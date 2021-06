Giochi gratis: in regalo un’esclusiva Microsoft a episodi

Lo studio dietro a Life is Strange lo scorso anno ha rilasciato per Xbox e PC il suo Tell Me Why, una sorta di thriller intimistico che spalleggia molto il titolo sopracitato. Il gioco ha rappresentato una vera e e propria prova di maturità superata a pieni voti, le meccaniche di gioco riescono a trasporre benissimo i temi importanti che l’opera ci propone, con l’intento di inviare un messaggio forte al mondo di tutti i giorni. Con le tematiche che affronta, Tell Me Why è divenuto nel giro di poco tempo un piccolo diamante apprezzato da pubblico e critica. Proprio in queste ore l’azienda americana ha deciso di rendere gratuiti tutti e tre gli episodi, portando l’opera ad unirsi a tutti quei giochi gratis offerti dalle maggiori piattaforme negli ultimi mesi.

Come con Life is Strange, anche qui ci troveremo davanti una storia frammentata e costruita in episodi e per questo Microsoft e Dontnod Entertainment sperano che tutti ne possano godere appieno l’intera storia. Già diversi mesi fa gli sviluppatori avevano proposto una specie di offerta, rendendo gratis il primo episodio e gli altri due scontati a circa metà prezzo di quello normale. Insomma, se non avete mai provato questa incredibile esperienza e siete appassionati di questo genere che negli ultimi anni sta spopolando ovviamente vi consigliamo caldamente di recuperarli, vi lasciamo il link che vi porta direttamente alla pagina del Microsoft Store.

Per chi non lo sapesse, Tell me Why è anche giocabile attraverso il servizio Xbox Game Pass, quindi se siete abbonati siamo certi che non vi siete lasciati sfuggire l’occasione. L’opera è ambientata in una cittadina dell’Alaska, man mano che i giocatori interagiranno con i ricordi del passato, compiranno scelte che determineranno la forza del legame che unisce Tyler e Alyson, i protagonisti principali.

(Deal) Tell Me Why : Chapter 1-3 is FREE on the Microsoft Store 👀https://t.co/hyfEohPNsr pic.twitter.com/kp5lTnFf1U — Idle Sloth (@IdleSloth84) June 1, 2021

Tell Me Why è stata una ventata di aria fresca, e siamo certi che Dontnod Entertainment abbia in mente altri progetti interessanti da proporre prossimamente. Per tutte le novità e sugli eventuali giochi gratis offerti dalle maggiori piattaforme del settore, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.