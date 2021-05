Amazon Prime Gaming, ecco i giochi gratis di giugno 2021

Nelle ultime ore sono stati svelati i nuovi giochi che diverranno gratuiti per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming a giugno 2021. Come ogni mese, infatti, tutti coloro iscritti al programma di Amazon Prime possono ricevere alcuni gratuitamente alcuni titoli da scaricare e giocare sul proprio PC. Durante maggio 2021 abbiamo potuto riscattare opere come Yoku’s Island Express, Beholder, The Blind Prophet, A Blind Legend e Healer’s Questo.

Per quanto riguarda il mese di giugno 2021 sono ben cinque le opere regalate, tutte di generi molto differenti e che sicuramente faranno felici la maggior parte dei giocatori. Primo tra questi è senza dubbio Batman: The Telltale Series, un’avventura narrativa a episodi rilasciata da Telltale Games nell’ormai lontano 2016, e che ha saputo ritagliarsi una fetta di appassionati. Successivamente troviamo l’ottimo Lost in Harmony, ovvero un runner musicale, Newfound Courage, BFF or Fie e Spitkiss.

Sono tutti titoli che potranno sicuramente regalarci qualche ora di divertimento e che faranno la felicità di alcuni amanti di questi generi. Non parliamo di opere di grande spessore e rilevanza, come quelle che vengono regalate con PlayStation Plus o gli Xbox Games With Gold, ma dato che molti utilizzano Amazon Prime per altri scopi, fa comunque piacere vedersi allargare la libreria di titoli scaricabili su PC. Peraltro, sono proprio gli utenti PC a giovare di sempre maggiori giochi resi gratuiti, come fa di continuo Epic Games con il suo store.

Vi ricordiamo, peraltro, che nelle ultime ore anche Steam ha iniziato a regalare un importante titolo horror targato Bandai Namco, come vi abbiamo segnalato nel nostro articolo. Insomma, se siete abbonati ad Amazon Prime correte a riscattare questi cinque titoli. Fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate di questa line-up e se siete interessati a provare per la prima volta uno di questi. Come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere tutti i nuovi giochi resi gratuiti.