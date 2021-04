Giochi gratis mobile: Godzilla è pronto a devastare i vostri smartphone

Godzilla è probabilmente una delle creature più amate dal pubblico di tutto il mondo. Nato nel 1954 La sua fama si è gradualmente espansa anche all’estero, tanto da divenire uno dei più famosi mostri del mondo e della storia del cinema di fantascienza. Abbiamo avuto decine e decine di trasposizioni, tra cui un film nel 1998 che probabilmente ha fatto innamorare molti ma che sulla carta risulta essere probabilmente quello più sottotono con recensioni alquanto negative. Ciononostante la fama del mostro giapponese si è sempre evoluta col tempo, tanto da creare videogames a tema. Ebbene, uno di questi giochi è da oggi disponibile per tutti i dispositivi mobile.

Stiamo parlando di Godzilla Destruction, titolo mobile sviluppato da Toho che vuole ricordare quel King of Monsters di SNK rilasciato nel 1991. Inutile cercare di trovare una trama a tutto ciò, impersoneremo il nostro amato lucertolone radioattivo con l’obiettivo di seminare il caos tra le vie di Tokyo. Distruggendo tutto aumenteremo la nostra esperienza, utile per acquisire nuove e temibili abilità. Questo, come tanti altri giochi mobile, dispone di una meccanica gacha che ci servirà per ottenere upgrade sempre più potenti.

Insomma, se siete coloro che sono affezionati a Godzilla, questo è il gioco che fa per voi, per giunta gratis. Potete scaricare la versione Apple seguendo questo indirizzo mentre la versione Android seguendo questo link. L’offerta è probabilmente valida per sponsorizzare Godzilla vs Kong già uscito negli Stati Uniti lo scorso marzo. In ogni caso, vi lasceremo un trailer del titolo proprio qui di seguito per valutarne eventualmente la qualità.

Trattandosi di un gioco mobile non risulta certamente eccelso, ma potrebbe farvi divertire come non mai distruggendo qualsiasi cosa vi si pari davanti. Godzilla Destruction è uno dei tanti giochi mobile offerti in questi giorni, vi ricordiamo infatti un altro titolo reso gratuito proprio nella giornata di ieri: RFS Real Flight Simulator.