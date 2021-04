Giochi gratis: in regalo il Flight Simulator mobile

Microsoft Flight Simulator è stato uno dei titoli che ha stupito di più lo scorso anno, grazie anche alla sua grafica fotorealistica che ha sconvolto milioni di appassionati in tutto il mondo. Sebbene i simulatori siano sempre stati dei giochi di nicchia, quest’ultimo è riuscito comunque a far avvicinare anche coloro non certo avvezzi tanto da riuscire ad aumentare una community già folta di suo.

Volare ha sempre affascinato quindi il genere umano e i videogames si sono sempre più evoluti. Se quindi siete coloro che vogliono avvicinarsi al genere ma non possedete un PC performante per sfruttare appieno il titolo targato Microsoft, Google Play Store ha deciso di regalare un simulatore molto simile. Stiamo parlando di RFS Real Flight Simulator, che da oggi potrete scaricare gratuitamente senza costi aggiuntivi.

RFS Real Flight Simulator è un simulatore che ha comunque stupito nonostante sia stato rilasciato per dispositivi mobile. Il titolo ha ricevuto recensioni perlopiù positive dal pubblico definendolo davvero un vero e proprio capolavoro nonostante le limitazioni, raggirabili facilmente acquistando la versione “Pro” proposta dal team di sviluppo. Parliamo comunque di uno di quei giochi che consigliamo di provare, specialmente se gratuito come in questo caso. Gli aerei risultano essere super realistici e riusciranno a farvi divertire come non mai, un ottimo compromesso.

Get free RFS – Real Flight Simulator on Google PlayStorehttps://t.co/NvR4ipb9IW pic.twitter.com/9W48MXkDMR — Free Steam Games (@SteamGamesPC) April 26, 2021

Se siete quindi interessati, vi lasciamo qui di seguito il link che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Ultima, ma non per importanza, è possibile chattare con migliaia di persone in tutto il mondo e volare con loro in multiplayer, una aggiunta che aumenta drasticamente la longevità.