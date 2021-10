Giochi gratis: noto FPS gratuito a tempo limitato su PC e console

La settimana attuale ci ha già proposto una serie di giochi gratis dai generi più disparati. Prima Indiegala che ha offerto un gioco di corse arcade con i kart, e poi il solito generosissimo Epic Games Store che ha proposto un paio di esperienze a costo zero.

Ora si aggiunge un’altra grande esperienza tripla A gratuita per tutti da poter godere su ogni piattaforma su cui il titolo è uscito. Parliamo di Borderlands 3 che sarà giocabile senza dover spendere un centesimo per tutto il fine settimana.

Si tratta di un’accesso gratuito al noto FPS folle e delirante che scadrà, quindi non sarete in grado di tenere per sempre il titolo Gearbox, ma da oggi fino a tutta la giornata di domenica potrete avventurarvi in questa avventura ricca di pazzia da soli o in compagnia di qualche amico.

Borderlands 3 sarà giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme su cui è disponibile, quindi: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia.