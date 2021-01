Giochi gratis PC: 2020 Game, il platform con pandemie e disastri

Il 2020 è stato un anno ricco di giochi gratis da riscattare. Solamente prendendo i titoli proposti dall’Epic Games Store, i giocatori PC hanno potuto costruirsi nell’arco di 12 mesi una libreria virtuale di tutto rispetto. L’anno scorso, però, ha portato anche tutta una serie di situazioni poco felici, e c’è qualcuno che ha voluto prendere ispirazione da tutti quei fattacci per realizzare un gioco gratuito per farne ironia.

Parliamo di 2020 Game, un titolo apparso da poco in rete e che sta già attirandosi parecchie attenzioni da parte dei giocatori. Il gioco creato da Max Garkavyy è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PC, e non necessita di nessun tipo di configurazione hardware estremamente potente per essere giocato. Si tratta di un semplice platform in due dimensioni, in cui il personaggio che controlleremo dovrà affrontare tutte le sventure che il 2020 ha portato con se.

Questo simpatico tributo ad un anno da dimenticare, è il primo approccio dello sviluppatore alla creazione di un videogioco. Max Garkavyy ha infatti dichiarato di aver sviluppato 2020 Game per provare a se stesso di riuscire a guadagnare e pagare le bollette grazie ad un gioco. 2020 Game è giocabile gratuitamente cliccando su questo link, ma se volete donare qualcosa allo sviluppatore lo potete fare attraverso quest’altro indirizzo.

Aspettando il prossimo titolo Epic Games, sono molte le compagnie, gli store digitali o come in questo caso i singoli sviluppatori che stanno regalando tanti giochi gratis. 2020 Game non sarà di certo un grande tripla A attesissimo, ma la sua semplicità e la sua ironia sapranno sicuramente acchiapparvi per qualche momento, nella speranza che il 2021 possa essere un anno decisamente migliore. Cosa ne pensate di tutti questi giochi gratis che continuano ad essere rilasciati in questo periodo? Vi piace l’idea di 2020 Game?