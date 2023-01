Oltre ai giochi gratis regalati da Epic Games (e non solo), anche Bandai Namco ha un regalo per voi. O meglio, non è proprio un regalo, ma più un contest che vi permetterà, in caso di vittoria, di portarvi a casa uno dei giochi più apprezzati del publisher nipponico, da anni impegnato a diversificare il suo portfolio con produzioni diverse tra loro.

Nel dettaglio, Bandai Namco ha organizzato un concorso che prevede la registrazione al proprio sito web. Una volta effettuata, sarà necessario registrati al contest per poter partecipare. In palio ci sono 200.000 copie di 11-11 Memories Retold, un videogioco ambientato durante la prima guerra mondiale e che mette i giocatori nei panni di due figure completamente diverse tra di loro, ma con un unico obiettivo: preservare l’umanità e tornare vivi dai loro cari. Il titolo è stato sviluppato da due team di sviluppo, ovvero Aardman Animations e Digixart ed è pubblicato dalla divisione europea del publisher giapponese. Ad aggiudicarsi le chiavi Steam saranno ovviamente i giocatori più veloci: chi prima arriva, dunque, meglio alloggia.

11-11 Memories Retold ha debuttato il 9 novembre 2018 su Steam. Come recita la descrizione, il gioco è “un’avventura narrativa che racconta le emozionanti storie di due soldati su entrambi i fronti della prima guerra mondiale”. Al doppiaggio troviamo Elijah Wood e Sebastian Koch, con la colonna sonora orchestrale creata dal compositore Olivier Deriviere. Poco più in basso potete trovare il trailer di presentazione del gioco, giusto per farvi un’idea sul tipo di avventura proposta.

Per partecipare a questo contest, è necessario come abbiamo detto in apertura della notizia registrarsi al sito Bandai Namco ed effettuare l’ingresso. Potete trovare tutti i dettagli, inclusa la modalità di partecipazione, visitando questo indirizzo. Il contest è aperto dal 18 gennaio 2023 e resterà attivo fino al 2 febbraio 2023. Se siete, infine, alla ricerca di nuovi giochi gratis per PC e console, vi invitiamo a visitare questo nostro articolo.

