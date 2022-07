Dopo settimane in cui l’Epic Games Store ci ha permesso di riscattare diversi giochi gratis in un colpo solo, quest’oggi torniamo a mettere le mani su solo un gioco a costo zero. Ormai quella dei titoli gratuiti è una tradizione che va avanti dal 2018, e non sembra che Epic Games voglia mollare l’osso. I giocatori non fanno altro che ringraziare, vedendo la propria libreria digitale diventare sempre più folta man mano che passano i mesi.

Il gioco gratis della settimana è Lawn Mowing Simulator, uno dei più recenti titoli del filone simulativo che, questa volta, vi metterà nei panni di normalissime persone che si trovano intente a dover tosare prati e giardini. Di titoli simulativi ce ne sono ormai a bizzeffe, ma niente può rilassare più di mettersi alla guida di una serie di tagliaerba motorizzati e cominciare a potare sezione dopo sezione luoghi con molte erbacce da sistemare.

Come possiamo leggere all’interno della descrizione del gioco sulla pagina dell’Epic Games Store, in Lawn Mowing Simulator i giocatori possono vivere una dettagliatissima esperienza di giardinaggio ambientata nella grande campagna britannica. Il titolo in questione è l’unico simulatore che permette di manovrare un vasto assortimento di tagliaerba realmente esistenti firmati da produttori prestigiosi, ma non solo, dato che in tutto ciò servirà anche gestire i propri affari.

Se il tutto vi sta incuriosendo, sappiate che potete riscattare a costo zero Lawn Mowing Simulator a questo indirizzo. Vi ricordiamo che avete tempo sette giorni esatti per fare vostro questo particolare titolo e aggiungerlo gratuitamente alla vostra libreria digitale. L’appuntamento con altri giochi gratis è quindi a settimana prossima, ma come al solito vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine per scoprire se altre compagnie regaleranno ulteriori titoli a costo zero in questi giorni.