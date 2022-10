Ci siamo, come ogni giovedì torna l’appuntamento con i giochi gratis dell’Epic Games Store. Questa settimana, però, l’occasione è alquanto ghiotta dato che il noto e generosissimo store digitale di Epic Games regala ben due giochi e tra questi c’è anche Fallout 3 in una versione imperdibile. È dal 2018 che questo appuntamento settimanale va avanti, e ormai gli utenti PC si saranno costruiti una ludoteca digitale di tutto rispetto, ma vediamo nel dettaglio tutti i contenuti gratis di questa settimana.

Partiamo dal pezzo grosso della settimana, dal già citato Fallout 3. Questo gioco di ruolo post apocalittico di Bethesda non avrebbe alcun bisogno di presentazioni, ma è fondamentale sottolineare in che edizione sarà messo a disposizione di tutti in questi giorni. Parliamo della Fallout 3 Game of the Year Edition, una versione che contiene il gioco base e tutti quelli che sono stati i DLC e le espansioni rilasciate successivamente. Potete riscattare questo titolo infinito a questo indirizzo.

Ma questa settimana l’Epic Games Store raddoppia nuovamente, dandoci anche un secondo gioco gratis: Evoland Legendary Edition. Si tratta di un’esperienza indie che saprà accontentare gli amanti di diversi generi videoludici. Questo perché alla base del gioco c’è tutto un viaggio che ripercorre la storia e l’evoluzione del videogioco che vi farà passare dai primi esperimenti a 8-bit fino ai giochi di ruolo con grafiche sempre più dettagliate. Potete scaricare Evoland Legendary Edition questo indirizzo.

Ancora una volta l’Epic Games Store ci delizia con un paio di giochi gratis che non vanno lasciati scappare per nessun motivo al mondo. Che abbiate voglia di perdervi in un modo post apocalittico pieno di personaggi e quest da portare a termine, o che vogliate ripercorrere alcune tappe dell’evoluzione del videogioco, questa è l’occasione perfetta per partire verso mondi meraviglio grazie a queste due esperienze gratuite. Vi ricordiamo, infine, che entrambi i titoli saranno gratis fino al prossimo giovedì 27 ottobre.