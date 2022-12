Come non iniziare il mese di dicembre al meglio se non con un nuovo bastimento di giochi gratis da riscattare. A farci questi doni in un periodo che ci vedrà scartare molti regali natalizi è il sempre generosissimo Epic Games Store. Come ogni giovedì pomeriggio, infatti, anche oggi possiamo accedere allo store di Epic, andare a scovare la sezione dedicata alle offerte gratuite e aggiungere alla nostra collezione non uno, ma ben due titoli tutti da scoprire giocandoli.

Questa settimana sembra che l’Epic Games Store abbia deciso di proporci due giochi gratis a tema fantasy e GDR. Il primo di questi titoli è Fort Triumph, un titolo che farà gola agli appassionati di strategia e che mischia a un lato estetico molto colorato anche un sistema di combattimenti che risulterà abbastanza familiare a tutti coloro che hanno già giocato, e amato, un caposaldo del genere come XCOM. Potete riscattare Fort Triumph cliccando su questo indirizzo.

Il secondo titolo, invece, è una vera e propria chicca; ma sarebbe sbagliato definirlo solo un videogioco. Parliamo di RPG in a Box, un vero e proprio sandbox e software di creazione che vi permetterà di creare, ideare e sviluppare il vostro videogioco di ruolo preferito. Il tutto avviene in una maniera facile e che mette in cima a tutto il divertimento di dare vita a un qualcosa che arrivi proprio dalla vostra mente. Potete riscattare anche questo titolo cliccando a quest’altro indirizzo.

Questi sono i due giochi gratuiti che l’Epic Games Store ci sta regalando in questi giorni. Come da tradizione, sappiate che avete esattamente una settimana di tempo da adesso per fare vostre queste due esperienze imperdibili. Se siete fan del fantasy o dei giochi di ruolo non fatevi scappare l’occasione di ottenere questi due titoli a costo zero.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.