Quella attuale si è presentata come una settimana ricca di giochi gratis da riscattare su PC. Dopo gli oltre trenta titoli regalati dal noto store GOG, oggi pomeriggio tocca al sempre più generoso Epic Games Store a farci rimpolpare la nostra ludoteca virtuale di giochi. Come sempre le esperienze in regalo sono multiple e parecchio varie, e questa settimana tocca ancora una volta a due titoli finire nel vostro catalogo di giochi Epic Games.

Il primo dei due giochi gratis delle settimana è Tannenberg, un FPS multigiocatore ambientato nella Prima Guerra Mondiale. Il titolo permette ai giocatori di vivere le massicce battaglie del fronte orientale della prima guerra mondiale con 64 giocatori che combattono per il controllo del campo di battaglia. Se i giochi sulla grande guerra hanno sempre avuto un debole su di voi, potete riscattare questo titolo comodamente a questo indirizzo.

Il secondo titolo gratuito della settimana ragalato dall’Epic Games Store è invece Shop Titans, un particolare gioco di ruolo che vi metterà nei panni di un negoziante in un mondo coloratissimo e dai tratti fantasy. Non basterà trovare potenti oggetti, ma dovrete anche esibirli nel vostro negozio e venderli agli aspiranti eroi e agli strambi personaggi che popolano questo simpatico mondo. Anche in questo caso, se il tutto ha saputo incuriosirvi potete riscattare questo tiolo gratuitamente a questo indirizzo.

Questa è la coppia di giochi gratis proposta dall’Epic Games Store per questa settimana. Vi ricordiamo che avete tempo sette giorni esatti per fare vostri questi due titoli e aggiungerli gratuitamente alla vostra libreria digitale. L’appuntamento con altri titoli a costo zero è quindi a settimana prossima, ma come al solito vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine per scoprire se altre compagnie regaleranno ulteriori titoli a costo zero.