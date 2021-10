Giochi gratis PC: Epic Games regala un gioco perfetto per Halloween

Quella attuale è stata una settimana alquanto povera di giochi gratis per PC, ma fortunatamente arriva Epic Games Store a portarci in dono qualche titolo molto interessante. Questo giovedì, potremo riscattare solamente un gioco, ma perfetto per il periodo di halloween.

Si tratta di Among the Sleep Enhanced Edition, un particolarissimo gioco horror in cui i giocatori vedranno il mondo dalla prospettiva di un bambino molto piccolo.

Gli orrori presenti nella casa esplorabile prenderanno presto vita, il tutto in una prospettiva in prima persona per dare un’immersione ancora maggiore in questo incubo. Se siete incuriositi potete riscattare Among the Sleep Enhanced Edition a questo indirizzo.

Come ogni settimana abbiamo già le idee chiare su quelli che saranno i giochi gratis che saranno riscattabili tra esattamente sette giorni, ovvero DARQ Complete Edition.