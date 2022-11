Ci risiamo, come ogni buon giovedì pomeriggio che si rispetti l’Epic Games Store si aggiorna regalandoci dei nuovi giochi gratis da non perdere. Sono ormai diversi mesi che lo store targato Epic Games continua a regalarci non uno ma ben due esperienze super variegate. Di settimana in settimana, infatti, si passa dall’ottenere grandi titoli tripla A fino a titoli più sperimentali e sconosciuti, il tutto senza dover sborsare nemmeno un singolo centesimo. Ma basta coi preamboli e vediamo quali sono i titoli gratuiti della settimana.

Il primo dei due nuovi giochi gratis di questa settimana è Filament, un titolo dai forti connotati indie che farà la gioia per chi ama esperienze minimaliste ma non per questo meno curate e poco sfidanti. In questo titolo, sviluppato dai ragazzi di Beard Envy, i giocatori saranno portati a risolvere una serie di enigmi che si basano totalmente su dei cavi e filamenti per scoprire cosa è successo all’equipaggio della nave Alabaster. Potete riscattare Filament a questo indirizzo.

Passiamo ora al secondo dei due giochi gratis regalati dall’Epic Game Store parlando di Rising Storm 2 Vietnam; un noto FPS per chi bazzica il vasto universo del gaming su PC. In questo secondo capitolo della serie di Antimatter Games e Tripwire Interactive i giocatori vivranno alcuni dei combattimenti più brutali che hanno preso vita nella guerra del Vietnam, il tutto con immense partite fino a 64 giocatori. Potete riscattare questo FPS a questo indirizzo.

Questi sono i due giochi gratis che Epic Games ci permette di riscattare questa settimana. Come al solito avrete tempo sette giorni esatti da ora per fare vostre queste esperienze, e poi lo store digitale si aggiornerà con una nuova proposta di titoli a costo zero. Epic Games però non è stata la sola a regalrci qualche gioco, dato che anche THQ Nordis sta regalando un capitolo standalone della propria apprezzata saga Destroy All Humans.