Giochi gratis PC: Epic Games Store regala ben 3 titoli, ecco quali

Eccoci di nuovo quest’oggi con l’appuntamento settimanale dei giochi gratis offerti da Epic Games. Ricordiamo che lo store, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa l’azienda statunitense ha deciso di regalare un pacchetto ricco di contenuti da riscattare all’interno di Rogue Company un noto titolo free-to-play.

Nonostante la settimana scorsa lo store di Epic Games non ha regalato nessun gioco gratis, questa settimana ha deciso di fare le cose in grande proponendo ben tre opere. Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition e Never Alone Kisima Edition.

Il primo è un dungeon crawler a turni con combattimenti con le carte, la caratteristica principale è che non controlleremo gli eroi di turno bensì dovremo costruire un dungeon intorno a loro. Il secondo è una esperienza interattiva dedicata ai Radiohead e ai loro album culto Kid A e Amnesiac. Mentre il terzo racconta la storia di Nuna e della volpe alla ricerca dell’origine di una bufera eterna che minaccia la sopravvivenza di tutto ciò che abbiano mai conosciuto.

I tre giochi potranno essere riscattati gratuitamente seguendo questo indirizzo, che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Come già detto in precedenza avrete una settimana di tempo per scaricare queste tre sensazionali opere. Giovedì prossimo Epic Games regalerà un pacchetto di benvenuto per Antstream, le gemme offerte potranno essere utilizzate per giocare ai titoli, alle sfide e ai tornei a tempo limitato. Fateci sapere cosa ne pensate di questi tre giochi proposti, li scaricherete? Come di consueto vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti i giochi gratis in arrivo prossimamente dalle maggiori piattaforme del settore.