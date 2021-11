Giochi gratis PC: Ubisoft regala uno dei migliori capitoli di Splinter Cell

Aspettando i nuovi giochi gratis riscattabili da domani sull’Epic Games Store, quest’oggi tocca a Ubisoft proporci un’esperienza da aggiungere gratuitamente alle nostre ludoteche digitali. Non è la prima volta che la compagnia transalpina ci da la possibilità di ottenere gratuitamente alcuni dei migliori giochi della propria storia, e dopo una trilogia della saga di Assassin’s Creed oggi tocca ad uno dei capitoli più apprezzati del brand di Splinter Cell.

Il gioco che sta venendo regalato è Splinter Cell Chaos Theory, il terzo capitolo del brand stealth con protagonista Sam Fisher che è uscito originariamente durante la generazione PlayStation 2, Xbox e GameCube.

A partire da oggi potrete comodamente aggiungere questo titolo gratuitamente alle vostre librerie digitali. Per riscattarlo vi basterà cliccare a questo indirizzo e seguire le poche e semplici istruzioni proposte da Ubisoft. Va sottolineato che questo regalo è a tempo limitato, dato che potrete riscattare questo Splinter Cell senza spendere un centesimo fino al prossimo 25 novembre.

Se siete sempre in cerca di nuovi giochi gratis per PC da riscattare, non dimenticatevi di tornare a visitarci domani pomeriggio per ottenere i nuovi titoli gratuiti dell’Epic Games Store.