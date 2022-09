Arrivati alle ore pomeridiane del giovedì ci accingiamo a passare per l’Epic Games Store per riscattare quelli che sono i giochi gratis della settimana proposti dalla piattaforma digitale. Sono ormai quattro anni che il noto store PC continua a donare nuovi titoli ogni settimana, e grazie a questa iniziativa sono molteplici i videogiocatori che hanno potuto crearsi una vera e propria ludoteca digitale piena di esperienze di ogni genere e per tutti i gusti.

Il primo dei due giochi gratis che stanno venendo regalati questa settimana è Spirit of the North, un’avventura in terza persona che mette i giocatori nei panni di una volpe. Il titolo, che vuole essere un’esperienza prettamente narrativa da giocatore singolo, è fortemente ispirato dai miti e dalle leggende nordiche e presenta un’ambientazione di gioco che si rifà ai luoghi naturalistici islandesi. Potete riscattare gratis questo titolo cliccando qua.

Il secondo gioco gratuito di questa settimana è un’altra esperienza definibile indie, e si tratta di The Captain. Il titolo dall’aspetto grafico in 8-bit vi metterà nei panni del capitano Thomas Welmu, un ufficiale scientifico spaziale disperso all’altro capo della galassia. Delle forze oscure sono dirette verso la Terra per distruggere il nostro pianeta, e il capitano porta con sé l’unica cosa in grado di fermarle. Potete riscattare The Captain a questo indirizzo.

Ancora una volta siamo messi davanti a una settimana ricca di giochi gratis anche per quanto riguarda i titoli regalati dall’Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo sette giorni esatti per riscattare e fare vostre queste due nuove esperienze indie, dopodiché l’offerta gratuita di Epic Games cambierà, con lo store digitale che regalerà altri titoli sicuramente da non perdere.