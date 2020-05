7 giochi gratis sin dal D1 sull’Epic Games Store, ecco i dettagli

Ogni settimana l’Epic Games Store ci regala uno o più giochi gratis: sin dallo scorso anno i creatori di Fortnite stanno portando avanti questa promozione, molto amata dai fan, ma ora stanno per fare un regalo ancora più corposo. Dall’11 giugno, per un’intera settimana, sarà possibile scaricare ben 7 giochi gratis in un colpo solo. Parliamo dei 7 giochi inclusi in Samurai Shodown Neogeo Collection, annunciato al PAX East di marzo 2019.

Un po’ a sorpresa, il gioco è riapparso e SNK ha annunciato che sarà rilasciato l’11 giugno su PC e che, appunto, sarà gratis sull’Epic Games Store. Samurai Shodown Neogeo Collection arriverà il 18 giugno anche su Steam, mentre per le versioni PS4 e Nintendo Switch sarà necessario attendere fino al 28 luglio. Il prezzo della raccolta sarà di 39.99 euro, su ogni piattaforma sopra elencata.

Come già detto, questa collection contiene ben 7 giochi che saranno tutti gratis sull’Epic Games Store sin dal D1. Troverete:

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III: Blades of Blood

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Samurai Shodown V Perfect

La Samurai Shodown Neogeo Collection include tutte le modalità dei vari giochi originali e anche la possibilità di giocare online sia in modalità Classificata che Casual. Non manca inoltre una modalità museo che permetterà di scoprire dettagli interessanti sulla saga, con bozzetti, artwork e anche una video intervista con gli sviluppatori. Non manca inoltre la possibilità di ascoltare l’intera collezione musicale dei giochi. Come avrete notato, inoltre, è presente anche Samurai Shodown V Perfect, ovvero una nuova versione mai rilasciata prima che include nuovi elementi di trama e nuovi finali: viene definito come il “vero capolavoro finale per NEOGEO”.

Diteci, cosa ne pensate della proposta di SNK e di Epic Games Store?