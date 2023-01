Nuova settimana, nuovi giochi gratis PC regalati dall’Epic Games Store. Come ogni giovedì, infatti, lo store mette a disposizione due giochi gratuiti per tutti gli utenti. La scorsa settimana era toccato a Kerbal Space Program, insieme a un altro titolo decisamente interessante. Anche questo giovedì l’appuntamento è con due titoli dall’alto profilo.

Partiamo dal primo: stiamo parlando di First Class Trouble, sviluppato da Invisible Walls e Versus Evil. Si tratta di un party game cooperativo che ha debuttato lo scorso settembre e che prende spunto dal successo di Among Us. I giocatori devono infatti collaborare per salvare il loro viaggio, minacciato da un’IA letale. L’ambientazione è quella di una lussuosa nave da crociera spaziale, ma tra i passeggerei saranno presenti anche dei robot personificatori, che dovranno ostacolare le manovre di salvataggio della crew.

Il secondo gioco regalato da Epic Game Store è invece completamente diverso. Stiamo parlando di Gamedec, in versione Definitive Edition. Si tratta di gioco di ruolo isometrico con ambientazione cyberpunk, dove i giocatori ricoprono il ruolo di un investigatore che risolvere crimini all’interno di mondi virtuali. Insieme al gioco viene anche regalato il Characters Bundle, che permette di utilizzare nuovi personaggi con una diversa gamma di personalità. Potete dare uno sguardo al trailer poco più in basso.

Come sempre, i giochi gratis PC regalati dall’Epic Games Store sono disponibili per una settimana. Per riscattare Gamedec e First Class Trouble avete a disposizione fino a giovedì 19 gennaio 2023. Se siete in cerca di ulteriori giochi gratuiti per console e per PC, vi invitiamo infine a leggere questa nostra guida, dove troverete i migliori titoli regalati dalle varie piattaforme di settimana in settimana. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.