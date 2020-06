Giochi gratis PC: GOG regala tre GDR, ecco il link download

Di giorno in giorno ci sono sempre nuovi giochi gratis PC. Abbiamo potuto segnalarvi un’offerta di Steam, che regala un famoso gioco di ruolo open world, e la proposta di GOG, che vi permette di ottenere The Witcher 3 gratis. Ora, il sito di CD Projekt ci mette a disposizione altre proposte: ben tre GDR sono disponibili sul sito per un periodo di tempo limitato. Parliamo dei tre videogame inclusi all’interno di Eye of the Beholder Trilogy. Ecco i dettagli su questi giochi gratis PC.

Eye of the Beholder Trilogy è stato rilasciato nel 2015 su GOG. Si tratta di un classico dei GDR ed è ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons. Lo sviluppo di questi giochi è iniziato negli anni novanta a cura di Westwood Studios. La trama, come potreste prevedere, ruota attorno a degli avventurieri. I personaggi sono assoldati per scoprire l’origine di un male che è sul punto di distruggere Waterdeep: le mostruosità provengono dal sottosuolo!

I tre giochi gratis PC sono tutti collegati l’uno all’altro e permettono di creare una squadra di eroi (selezionando razze, classi, equipaggiamenti, incantesimi…) che verrà poi trasferita da un capitolo all’altro.

Se volete eseguire il download di Eye of Beholder Trilogy, vi basta raggiungere il link download sottostante. Una volta aperta la nuova pagina, dovete premere sul tasto verde “Go to giveaway”. Nella successiva schermata potrete trovare in alto un banner, con un ulteriore tasto verde che legherà il gioco al vostro account. A quel punto potrete fare il download. Ecco il link da seguire:

L’offerta è a tempo limitato, quindi vi conviene sfruttarla immediatamente. Diteci, cosa ne pensate di questo regalo di GOG? Tre giochi gratis PC come questi vi interessano, oppure preferite opere più moderne?