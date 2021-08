Giochi Gratis PC, GOG regala 4 titoli storici

Quando si parla di giochi gratis per PC non esiste solo Epic Games. Anche GOG infatti, società di distribuzione posseduta da CD Projekt ogni tanto regala qualche vecchia gloria, come nel caso odierno. Dove però non stiamo parlando di un singolo titolo ma ben 4 perle del passato, che fanno il loro ritorno sullo store posseduto dai polacchi.

Da oggi (e fino al tre settembre 2021) sarà infatti possibile scaricare 4 giochi gratis. E che giochi! Su GOG sono infatti disponibili Syndicate Plus, Syndicate Wars, Ultima Underworld I e Ultima Underworld II. Tutti i titoli sono pubblicati da Electronic Arts e appartengono ad un’epoca decisamente distante rispetto alle produzioni odierni ma stiamo comunque parlando di giochi che hanno fatto la storia del mondo dell’intrattenimento e sarebbe davvero un delitto perderseli.

Oltre a portarsi a casa 4 titoli dall’indubbio valore storico, i giochi PC gratis regalati da GOG nel corso di queste quattro settimane sono senza DRM, ovvero senza nessun tipo di protezione. Scaricandoli, in aggiunta, i titoli vengono distribuiti con alcuni “regali”, come da tradizione. Oltre ai giochi saranno infatti disponibili manuali (non localizzati in italiano), avatar e altri goodies che sicuramente aggiungono valore all’offerta.

Se vi spaventa la barriera linguistica dei nuovi giochi gratis di GOG, non preoccupatevi. I due titoli della serie Syndicate sono disponibili con localizzazione italiana. Discorso invece diverso per i giochi Ultima Underworld I e Ultima Underworldd II, che sono disponibili solamente in lingua inglese. Per tutti e quattro i giochi, comunque sia, è previsto il supporto a Windows 10, senza dover avviare in modalità di compatibilità. Potete riscattarli anche tramite GOG Galaxy, il launcher proprietario di CD Projekt RED ed averli sempre in libreria, comodamente da scaricare oppure da avviare in qualsiasi momento. Come detto a inizio notizia, potete prendervela comoda: la promozione infatti scadrà durante i primi giorni di settembre.