Giochi gratis PC: GOG regala a sorpresa un gioco a tutto drift

A pochi istanti dal rilascio dei nuovi giochi gratis per PC dell’Epic Games Store, GOG decide di regalare un ennesimo titolo ai propri utenti. Giusto nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato la possibilità di aggiungere alla vostra libreria digitale oltre 30 giochi proprio grazie a GOG, e ora lo store di CD Projekt ha deciso di fare un ennesimo regalo. Questa volta però, avrete 48 ore per poter riscattare questo titolo, quindi, vi consigliamo di farlo il prima possibile se siete interessati.

Il gioco in regalo per un periodo limitato è Absolute Drfit Zen Edition, l’edizione che aggiunge una serie di contenuti in più al titolo di guida arcade tutto basato sul drifting. Sviluppato dai ragazzi di Flippfly, Absoluite Drift propone un’esperienza di guida arcade molto particolare, con un titolo dall’aspetto artistico minimale ma fin da subito molto riconoscibile. Potete riscattare questo titolo dalla home di GOG, oppure cliccando a questo indirizzo.

Preparatevi per diventare de veri e propri maestri dell’arte del drift in Absolute Drift Zen Edition. Il titolo vi farà gareggiare tra aeroporti e porti di una metropoli galleggiante, il tutto con una colonna sonora con più di 3 ore di musica elettronica di C41 e Nyte. Spingetevi oltre i limiti su piste piene di curve e strade di montagna mentre cercate di sbloccare i trofei e gli eventi di mezzanotte elite.

Con questo ennesimo regalo proposto da GOG, la settimana attuale è senza ombra di dubbio una delle più ricche di sempre per quanto riguarda i giochi gratis da riscattare. Vi ricordiamo, per l’appunto, che quest’oggi potete fare vostri anche due giochi gratis tramite le offerte gratuite settimanali targate Epic Games Store.