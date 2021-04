Giochi gratis PC: GOG regala un gioco pieno di rivolte

GOG è la piattaforma di proprietà di CD Projekt RED che offre in determinate situazioni dei giochi gratuiti dal suo enorme catalogo online. Nonostante l’azienda polacca si trovi in una situazione non certo ottimale dovuta alla sua ultima opera la quale è costantemente presa di mira, la società, quotata in borsa, è tornata in positivo grazie al suo sito ed alle sue incredibili offerte.

L’ultimo dei giochi offerti da GOG è Tonight We Riot che sarà riscattabile a partire da oggi fino alle ore 15:00 di domenica 2 maggio. In questo curioso beat ‘em up dovremo gestire diversi eroi che si ritrovano contro il sistema capitalista in cui l’élite controlla i media, la classe politica e gli operai. Un gruppo di persone deciderà così di insorgere contro gli affermati. Il gioco, in stile picchiaduro a scorrimento, è pensato per un giocatore singolo, ma include anche la modalità cooperativa su uno schermo condiviso. Se siete curiosi di provarlo, vi lasciamo qui di seguito l’indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina del titolo.

Tonight We Riot è uno dei tanti giochi offerti per gli utenti PC. GOG, come ben saprete, non è l’unica piattaforma che aderisce a queste particolari offerte. Ricordiamo ad esempio l’ultimo di questi proposto da Steam ed ovviamente l’ultimo da parte di Epic Games Store. Come da tradizione di GOG, questa copia di Tonight We Riot viene conferita DRM-free, il che vuol dire che non dovrete legarla ad alcun client.

Il titolo ha ricevuto recensioni perlopiù positive, ritenuto uno dei beat ‘em up più divertenti, dovuto principalmente ad un gameplay immediato, una grafica in pixel art davvero eccelsa ed una storia scritta davvero molto bene. Per ogni altro eventuale gioco gratuito per gli utenti PC, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.