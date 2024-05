L'obbligo dell'account PSN fa affondare Helldivers 2 sotto il peso delle recensioni negative

L'ennesimo caso di review bombing privo di senso logico ha portato Helldivers 2 a trovarsi al centro di una tempesta di critiche su Steam, dove ha subito un'imponente ondata di recensioni negative.

Questo fenomeno, noto appunto come review bombing, è stato scatenato da un annuncio, fra l'altro già largamente anticipato dagli sviluppatori din dal rilascio del titolo, che ha sollevato parecchio sdegno nella vasta community di giocatori legata al titolo sviluppato da Arrowhead.

Il gioco, difatti, richiederà, a partire dal mese di giugno, che gli utenti colleghino un account PlayStation per poter accedere al gioco su PC. Un dettaglio che era già noto da tempo, se ci si soffermava a leggere i vari accordi per l'utenza, e che gli sviluppatori avevano annunciato fin da prima del rilascio della versione PC del gioco.

Nella serata del 3 maggio si contavano ben 20.741 recensioni negative rilasciate da giocatori su Steam, causando un calo significativo nella media delle valutazioni del gioco nell'arco degli ultimi 30 giorni.

Prima di questo evento, Helldivers 2 godeva di una valutazione "estremamamente positiva"; tuttavia, ora, la situazione si trova ridimensionata e il verdetto del pubblico si limita a un tiepido "Nella Media".

L'insensata rivolta è scattata immediatamente dopo la comunicazione di Arrowhead relativa all'obbligatorietà di un autenticazione via Playstation Network (PSN) per accedere al gioco, a partire dal prossimo 4 giugno.

La reazione quasi unanime è nata dall'incombenza di dover creare un ulteriore account digitale, la paura di condividere i dati personali con Sony e l'apparente timore che vengano esclusi i giocatori residenti negli oltre 90 paesi dove non è possibile registrarsi su PlayStation Network per motivi legati alle politiche locali di distribuzione digitale.

Per i primi due "non-problemi", purtroppo non c'è soluzione. I giochi che richiedono un'account diverso da quello Steam per accedere sono molteplici (basti pensare a molteplici titoli multiplayer targati EA, Ubisoft, Rockstar ed Epic) e Helldivers non sarà né il primo, né tantomeno l'ultimo gioco a richiedere uno sforzo così inumano alla propria utenza.

Pr quanto riguarda, invece, il problema più serio in merito ai paesi dove il PSN non è disponibile, Arrowhead Games Studios ha prontamente risposto. John Pilestedt, CEO della software house, ha fatto sapere, tramite una comunicazione ufficiale su X, che sono in atto delle discussioni con Sony per trovare una soluzione che possa andare incontro alle esigenze dei giocatori che attualmente si trovano in paesi in cui è impossibile creare un account PSN.

L'intenzione è quella di raggiungere una soluzione che possa soddisfare le esigenze sia di Sony (che sta creando un PSN ad hc per PC che permetta il cross-save per i suoi giochi disponibili sia su PC che su console, oltre che la sincronizzazione dei trofei) che della vasta community di Helldivers 2.