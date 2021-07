Giochi gratis PC, GOG vi regala un viaggio in Transiberiana

Se siete appassionati di treni e in particolar modo ai lunghi viaggi attraverso diverse nazioni e perché no, anche tra continenti, allora sicuramente non potete lasciarvi scappare il titolo di GOG che oggi potete trovare gratuitamente sulle pagine dello store. I giochi gratis per PC ormai sono una consuetudine del mercato, e oggi potete avere anche Wanderlust: Transibberian. Un titolo completamente incentrato sul viaggio e sulla scoperta di nuovi luoghi e culture.

Ovviamente per poter scaricare il titolo gratuitamente dovrete avere un account sul sito di GOG e recarvi sulla pagina apposita del Giveaway. Come per gli altri titoli, il gioco vi comparirà automaticamente all’interno della vostra libreria. Ecco una piccola descrizione del gioco: “ Sali sulla ferrovia transiberiana e percorri 9.289 km da Mosca a Vladivostok. Scontrati con una cultura vibrante mentre incontri persone strane per te quanto lo sei per loro. Viaggia in un’avventura Wanderlust indipendente dai creatori di The Witcher.

Due uomini intraprendono un viaggio verso i confini più orientali dell’Eurasia, a bordo della linea ferroviaria più lunga del mondo. Per uno di loro, è un sogno che diventa realtà. Per l’altro, non è molto più di una seccatura. Guarda l’odissea siberiana attraverso i loro occhi. Vivi il viaggio più lungo attraverso splendide fotografie su misura e ricche descrizioni letterarie che ti trasporteranno nella fredda e meravigliosa natura selvaggia.”

Inoltre vi ricordiamo che avete la possibilità di scaricare altri giochi gratis per il vostro PC, anche grazie ad Amazon Prime che in questi giorni sta regalando anche alcuni titoli di Battlefield. In attesa dell’uscita di 2042, potrete infatti immergervi nelle atmosfere della prima e seconda guerra mondiale grazie a Battlefield 1 e V. Non perdete questa occasione e trovate il modo di giocare anche spendendo poco, o a volte anche nulla!