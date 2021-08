Giochi gratis PC: guerre spaziali anime in regalo per brevissimo tempo, affrettatevi

Appassionati di fantascienza in cerca di giochi gratis? Se avete anche un occhio per lo stile anime, non potete perdervi i primi due episodi di Sierra Ops, una visual novel ambientata nello spazio, tra guerre, meccaniche strategiche e segreti da scoprire. Il videogioco è pubblicato da Sekai Project, editore americano specializzato nel portare videogiochi giapponesi in Occidente.

Sierra Ops mette il giocatore nei panni di Junius Fahrenheit, un soldato dell’Avanguardia Terrestre Unita a bordo della nave Sierra che dovrà lottare per scoprire vecchi e nuovi segreti perduti nel tempo mentre combatte una guerra spaziale impossibile. Il gioco è ambientato in un futuro stellare dove l’umanità, dopo essersi quasi estinta tre secoli prima, ha scoperto la tecnologia della terraformazione ed è andata in giro nello spazio a colonizzare i pianeti. Obiettivo del gioco è liberare la Terra e le sue colonie dal giogo della Confederazione Ares di Marte. Innomen Productions, lo studio indie che ha sviluppato il videogioco, descrive così Sierra Ops: una space opera con battaglie RTS tra navi e mecha, e romanticismo. Inizialmente il gioco era diviso in 4 episodi, ma adesso le cose su Steam stanno per cambiare.

In un primo momento solo il primo episodio era gratuito mentre gli altri erano DLC a pagamento da scaricare in-game o tramite Season Pass. Siccome su Steam le regole sui DLC sono cambiate, Sekai Project e Innomen Productions stanno facendo in modo che Sierra Ops venga diviso in due giochi separati, il primo formato dai primi due episodi, e il secondo dagli altri due. Entrambi i pacchetti di episodi oggi verranno fissati al prezzo di circa 15€ ciascuno, ma se vi affrettate potete accaparrarvi i primi due episodi gratis! In pratica vi trovereste due giochi gratis invece di uno.

Siccome il primo episodio di Sierra Ops è ancora in regalo per poco, acquisendolo oggi verrà garantito anche l’accesso all’episodio 2 completamente gratis appena ci sarà l’aggiornamento che lo trasformerà nel primo pacchetto a pagamento. Questa eventualità è stata prevista già dagli sviluppatori che, anzi, sono stati stesso loro a chiarire le modalità di transizione da gioco episodico a doppio gioco con un comunicato sulla piattaforma di Steam. Conviene muoversi in fretta per questi giochi gratis! Avete già viaggiato in Transiberiana grazie a un regalo di GOG?