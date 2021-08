Giochi gratis PC: in regalo un DLC di Battlefield 4

Nella giornata di ieri Steam ha regalato un gioco a tempo limitato, andando ad anticipare una settimana ricca di giochi gratis per PC da mettere in saccoccia. In attesa di riscattare i titoli che proporrà il solito generosissimo Epic Games Store, quest’oggi avrete la possibilità di ottenere a costo zero un DLC dell’amatissimo Battlefield 4. A segnalarci questa opportunità è stato il sito di Epic Bundle, sempre molto attento a questo tipo di regali.

Si tratta di Battlefield 4 Second Assault, e lo potete aggiungere gratuitamente alla vostra libreria di giochi Origin. Ovviamente, per godere dei contenuti di questo DLC dovrete possedere il gioco base Battlefield 4. Second Assault ripropone quattro tra le mappe preferite dai fan. Come viene citato nella descrizione del DLC: cosa c’è di più bello che giocare sulle mappe classiche di Battlefield 3? Giocare a quelle stesse mappe migliorate dalla potenza del motore Frostbite 3.

I contenuti di questo DLC però non si fermano qui, dato che i giocatori che decideranno di riscattare gratuitamente questo pacchetto potranno utilizzare cinque nuove armi e intraprendere ben 10 nuove assegnazioni, ognuna delle quali con i propri sbloccabili. Si potrà giocare alla modalità Cattura la bandiera e divertirsi ancora di più grazie al ritorno della dune buggy. Secondo Assault è un DLC che aggiunge a Battlefield 4 una serie di contenuti per gli amanti dei capitoli precedenti della saga.

Dopo un paio di titoli party game regalati ieri da Steam, quest’oggi abbiamo un DLC da aggiungere alle proprie esperienze. Il tutto in attesa che domani Epic Games Store rilasci dei nuovi giochi gratis come ormai è una consuetudine da ormai qualche anno.