Giochi gratis PC: in regalo un gioco di corse coi kart

Siamo in attesa di poter mettere le mani sui nuovi giochi gratis per PC che verranno regalati questo pomeriggio dall’Epic Games Store, ma nel frattempo ci pensa Indiegala a fornirci un titolo completamente a costo zero con cui ampliare la nostra ludoteca digitale.

Si tratta di Renzo Racer, un gioco di corse tutto arcade in cui sfrecciare su piste sempre più folli alla guida di una serie di kart. Le corse son senza regole, perciò sarete in grado di travolgere i vostri buffi avversarsi con ogni mezzo per tagliare il traguardo per primi.

Se il giochi di corse su kart alla Mario Kart o CTR sono il vostro punto debole, allora dovete dare una possibilità anche a Renzo Racer, soprattutto in questo periodo dove il gioco viene regalato su Indiegala.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi, potete riscattare Renzo Racer comodamente a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che oggi sarà una giornata ricca di giochi gratis con Epic Games Store che regalerà un paio di esperienze nel pomeriggio.