Giochi gratis PC: Indiegala inarrestabile, regala ancora un gioco

Non è affatto la prima volta che vi segnaliamo la presenza di un titolo da riscattare gratuitamente su Indiegala. Il sito ha ormai preso il bellissimo vizio di proporre diversi giochi gratis e i giocatori su PC non possono fare altro che ringraziare per la generosità. Nel corso delle scorse settimane abbiamo assistito alla donazione di diversi titoli molto interessanti quali: Syberia, Garfield Kart e il più recente Aghata Christie The ABC Murders.

Il gioco regalato da Indiegala oggi, giovedì 18 febbraio, è Syberia 2: il seguito dell’avventura grafica punta e clicca ideata da Benoit Sokal. Dopo aver dato la possibilità di recuperare il primo capitolo gratuitamente qualche settimana fa, Indiegala mette a disposizione anche il sequel che vede nuovamente Kate Walker continuare la sua epopea nelle lande gelate Siberiane. Potete riscattare Syberia 2 gratuitamente a questo indirizzo.

Dopo aver concluso le sue questioni nel primo capitolo, Kate Walker torna come protagonista in Syberia 2 per affrontare un nuovo viaggio che la porterà a fare la conoscenza di personaggi ancora più strambi che in passato. La missione questa volta non sarà cercare qualcuno di apparentemente scomparso, ma mettersi alla ricerca di un esemplare molto raro all’interno delle steppe e delle foreste siberiane.

Sembra che Indiegala, insieme a Epic Games, voglia far fare una vera e propria scorpacciata di giochi gratis ai giocatori PC. Nell’arco di pochissimi giorni Indiegala ha proposto agli appassionati una bella manciata di titoli che li terranno impegnati a risolvere misteri o a gareggiare su strambi kart. Cosa ne pensate di tutti questi giochi gratis proposti di recente da Indiegala? Vi aspettate altri regali nei prossimi giorni? Fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.