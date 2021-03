Giochi gratis PC: Indiegala regala un titolo pieno di gatti

Ormai non ci si ferma mai nel riscattare giochi gratis per PC. Solamente poche ore dopo che Epic Games e Square-Enix hanno regalato ai giocatori una tripletta di titoli, oggi è nuovamente il turno di Indiegala. Il sito sta continuando a donare gratuitamente tutta una serie di videogiochi di vario genere. È capitato in passato che venissero regalati anche diversi cult videoludici e molti indie sconosciuti capaci di tenere incollati i giocatori per diverse ore, il tutto senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Dopo i giochi gratis regalati ieri, oggi è il turno di The Purring Quest, un titolo indie con protagonisti una pletora di felini. La nuova esperienza regalata dai ragazzi di Indiegala ci mette nei panni di un gatto che dovrà affrontare una vera e propria epopea in quello che è un platform a due dimensioni. Ad accompagnare i nostri amici felini c’è un comparto grafico e artistico coloratissimo, che mette sotto i riflettori le varie razze di gatti con le loro peculiarità e caratteristiche uniche.

Entrando un pelo più nel dettaglio, The Purring Questi vi farà vestire i panni del gatto Kimchi, il quale dovrà incontrare tutta una serie di gatti in un viaggio pieno di umorismo ed ironia felina. Tutta la parte grafica è stata disegnata a mano, e le animazioni fluide sono state realizzate in tecnica tradizionale da una serie di animatori con esperienza in studi importanti come quelli Disney e Warner.

Se non siete ancora sazi della scorpacciata di giochi gratis rilasciati durante la giornata di ieri, potete riscattare The Purring Questo tramite il sito di Indiegala, vi basta cliccare a questo indirizzo e seguire le iscrizioni per fare vostro questo ennesimo gioco a costo zero.